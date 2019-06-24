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Широков: «Пришел в „Спартак“, мяч над головами летает. На фиг я там нужен?»

сегодня, 08:53

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал о периоде выступления в московском клубе.

Из «Спартака» с агентом говорили месяца два, потом я встретился с Федуном, поговорили 30 минут, контракт был подписан. По большому счёту расхождений быть не может. Условно, мне предлагают 500 тысяч, а я и стою 500 тысяч. Что я, буду приходить и требовать 1,5 миллиона? Мне скажут: «Дурачок, что ли?». Даже если это «Спартак». Тем более когда сам Федун приходит на переговоры. Он понимает максимальную и минимальную цену, которую может дать. Я вообще не понимаю, когда так долго ведутся переговоры. Начинается возня, дайте мне 20 рублей тут, 20 рублей там, оплатите бензин, электричку с метро. Это уже бред какой-то. По цифрам всё сходится плюс-минус.

А когда пришёл в «Спартак», все думали, что будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен? Меня отправили в «Краснодар», где уже другой футбол, я смотрюсь по-другому.

В мае стало известно о том, что Широков покидает пост советника генерального директора по спортивным вопросам «Динамо».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   39 / 652
сегодня в 09:43
Никто не виноват ,что ты - как дерь......мо в проруби !!! )))))))))))))) Делом надо заниматься ,дорогой ,делом !
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   61 / 652
сегодня в 09:38
В спартаке давно нет футбола, тянут по привычке всем РФС и судьями.
No pupsiks
No pupsiks
   32 / 652
сегодня в 09:32
В спартаке уже и мяч редко летает, кругом одни лайки.
Footbolista
Footbolista
   18 / 652
сегодня в 09:24
Нафиг ты пришел в Спартак?...наверное зенит решил потроллить...
ОПС
ОПС
   125 / 652
сегодня в 09:22
Ну, и к чему это все?
Garrincha58
Garrincha58
   338 / 652
сегодня в 09:20
Этот волейбол с элементами регби сейчас практикуют все команды в РПЛ что поделаешь если не хватает элементарного мастерства и техники ни обводки ни видения поля дальше своих ног и тем более футбольного интелекта
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 09:18
Ты же прекрасно понимал, что в спартаке всегда мячи летали над головами, только безбородов-егоров-кукуял мяч приземляли.
foxcon
foxcon
   649 / 652
сегодня в 09:14
Так это любой матч рпл так.как деревенский футбол запули куда нить а там видно будет...
beefs
beefs
   78 / 652
сегодня в 09:08
а в Динамо мяч летает по траве, тоже не подошло...
mihaluch
mihaluch
   34 / 652
сегодня в 09:01
Что поделаешь теперь такой фирменный спартаковский стиль.
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