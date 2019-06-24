Широков: «Пришел в „Спартак“, мяч над головами летает. На фиг я там нужен?»

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал о периоде выступления в московском клубе.

Из «Спартака» с агентом говорили месяца два, потом я встретился с Федуном, поговорили 30 минут, контракт был подписан. По большому счёту расхождений быть не может. Условно, мне предлагают 500 тысяч, а я и стою 500 тысяч. Что я, буду приходить и требовать 1,5 миллиона? Мне скажут: «Дурачок, что ли?». Даже если это «Спартак». Тем более когда сам Федун приходит на переговоры. Он понимает максимальную и минимальную цену, которую может дать. Я вообще не понимаю, когда так долго ведутся переговоры. Начинается возня, дайте мне 20 рублей тут, 20 рублей там, оплатите бензин, электричку с метро. Это уже бред какой-то. По цифрам всё сходится плюс-минус.

А когда пришёл в «Спартак», все думали, что будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И на фиг я там нужен? Меня отправили в «Краснодар», где уже другой футбол, я смотрюсь по-другому.