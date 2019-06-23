Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками, будет конкурентом „Зенита“»

Главный тренер «Зенита-2» высказался о готовности «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России в следующем сезоне.

Когда «Спартак» разберётся с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом «Зенита». Глушаков ушёл, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушёл Промес, сейчас может уйти Зе Луиш. Есть хорошая молодёжь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за «Спартак». Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, «Спартак с молодёжью не справился.