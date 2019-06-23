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Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками, будет конкурентом „Зенита“»

сегодня, 19:02

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о готовности «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России в следующем сезоне.

Когда «Спартак» разберётся с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом «Зенита». Глушаков ушёл, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушёл Промес, сейчас может уйти Зе Луиш. Есть хорошая молодёжь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за «Спартак». Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, «Спартак с молодёжью не справился.

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Все комментарии
Akvarel
Akvarel ответил Napoleon Bonapart
   80 / 671
сегодня в 20:27
Приветствую Вас, уважаемый! Полностью с Вами согласен! Радимов- тот ещё зануда. Можно подумать, что Зенит безгрешен. Мне, абсолютно безразличны Зенит и Спартак, но, надо быть объективным, у Зенита- достаточно проблем. Уйдет Иванович и оборона Питера посыпится. Более того, я неоднократно говорил, что в прошлом сезоне, по ряду объективных причин, у Зенита фактически не было конкурентов. Поэтому, думаю, Радимову, стоит выбирать выражения Ничего не имею плохого к обоим клубам, но за базаром, надо следить.....
Это каждый год слышим, ничего нового. А что в речи Радимова было оскорбительного?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил За адекватность
   199 / 671
сегодня в 20:05
Да ладно. А где был " Зенит" до этого? В ЛЧ не устали играть крайние годы? У нас в РФПЛ и без "Спартака" хватит кому приземлить на грешную землю. А "Спартаку" удачи, при всей своей нейтральности слова Радимова перебор.
Приветствую Вас, уважаемый!
Полностью с Вами согласен! Радимов- тот ещё зануда. Можно подумать, что Зенит безгрешен. Мне, абсолютно безразличны Зенит и Спартак, но, надо быть объективным, у Зенита- достаточно проблем. Уйдет Иванович и оборона Питера посыпится. Более того, я неоднократно говорил, что в прошлом сезоне, по ряду объективных причин, у Зенита фактически не было конкурентов. Поэтому, думаю,
Радимову, стоит выбирать выражения Ничего не имею плохого к обоим клубам, но за базаром, надо следить.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 671
сегодня в 20:03
Вирус бомжей дошел до Спартака. Кому, как не Радимову энать о внутренних распрях. Руководству пора бы поставить шлагбаум в вольных мыслях, поступках игроков. Работать с СМИ, работать на опережение оппонентов и недоброжелателей. В каждом клубе есть наверно служба внутренней безопасности. Пусть доказывают, что хлеб не зря едят.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 671
сегодня в 19:50
Середняк Зениту не конкурент, как и большинству команд. Пусть готовятся лучше к Пердиву. Гыгыгы
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   188 / 671
сегодня в 19:36
Только пердив излечит свиней от страсти к лайканьям.
За адекватность
За адекватность
   22 / 671
сегодня в 19:34
Да ладно. А где был " Зенит" до этого? В ЛЧ не устали играть крайние годы? У нас в РФПЛ и без "Спартака" хватит кому приземлить на грешную землю. А "Спартаку" удачи, при всей своей нейтральности слова Радимова перебор.
Павел Амурский
Павел Амурский
   70 / 671
сегодня в 19:31
Уже почти сто лет в спартаке лайкают друг друга, ничего так и не достигнув.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 671
сегодня в 19:30
Что значит "команда хочет продать одного из лучших нападающих"...)))
Да никто в здравом уме и памяти лишь по своей хотелке не станет избавляться от Карреры,Промеса,Зе Луиша,Ерёменко и не станет выносить наружу всю эту чебатуху с лайками...

15 очков отставания от Зенита легче всего нивелируются с обнулением таблицы в начале первенства......
Пока рано говорить конкурент Спартак Зениту или нет...
7:1 с "Сочи" мало что объясняют...))

..
LOpp
LOpp
   8 / 671
сегодня в 19:29
Тут Радимов прав, нужно разобраться со всеми около футбольными делами, чтобы снова бороться за чемпионство.
galem72
galem72
   164 / 671
сегодня в 19:25
"...когда Спартак разберётся с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом..."

Хоть радим и парит, но сказал он сейчас абсолютно точно! Все эти сетевые поскакушки с пальчиками вверх ни к чему хорошему в конечном итоге для коллектива, где должна быть строгая дисциплина и ответственность, не приводят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 671
сегодня в 19:22
Слишком много ИКСпертов представляют Спартак, не говоря про поваров, теннисистов, всяких Пановых и прочих пассажиров, играющих на публику...
oncha
oncha
   82 / 671
сегодня в 19:21
За свиней всегда будет стыдно.
SHMEL
SHMEL
   112 / 671
сегодня в 19:19
    cska plus
    cska plus
       4 / 671
    сегодня в 19:18
      Принц тарасовский
      Принц тарасовский
         43 / 671
      сегодня в 19:15
      Свинство не искоренить.
      ermak6848
      ermak6848
         133 / 671
      сегодня в 19:15
      напомнил о себе однако...
      МКС
      МКС
         119 / 671
      сегодня в 19:15
      Когда подружка изделия №8 разберется с зенитом 2

      Тогда и будет давать умные советы

      А пока удачной игры в третьем дивизионе
      Дима Головашич
      Дима Головашич ответил Footbolista
         210 / 671
      сегодня в 19:15
      Радимов просто не упоротый баклан...иногда трезво мыслит и не боится высказывать то, что думает...вероятно за это и был сослан из основного зенита...
        No pupsiks
        No pupsiks
           30 / 671
        сегодня в 19:14
        Спартак никогда не разберется с лайками, это смысл его существования, грызня и скандалы.
        makkie
        makkie
           32 / 671
        сегодня в 19:13
        Очень интересно мнение Владика Буланова (нет)
        Лучше бы за Зенитом-2 следил, ведь вылетели из ФНЛ в трубу... как и в прошлом сезоне. Ни результата, ни молодежи в первой команде.
        Footbolista
        Footbolista ответил Коля58
           14 / 671
        сегодня в 19:13
        Радимов просто не упоротый баклан...иногда трезво мыслит и не боится высказывать то, что думает...вероятно за это и был сослан из основного зенита...
        Дима Головашич
        Дима Головашич
           210 / 671
        сегодня в 19:13
        После наезда на Глушенкова верить в адекватность его комментариев невозможно.
        Коля58
        Коля58
           239 / 671
        сегодня в 19:12
        Ну если только на кубке Канделаки )))
        Коля58
        Коля58 ответил Nafnafik
           239 / 671
        сегодня в 19:12
        Мудро сказал.
        Скорее Мудрено ))
        Коля58
        Коля58
           239 / 671
        сегодня в 19:10
        Радимов что то попутал! Должен был ответить никогда не будет )) Воспитание не даст возможности! А вот РФС и юбилей могут ))
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           3 / 671
        сегодня в 19:10
        Концовка показала совсем противоположное,но ты же питерский
        Nafnafik
        Nafnafik
           359 / 671
        сегодня в 19:08
        Мудро сказал.
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