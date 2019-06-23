Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками, будет конкурентом „Зенита“»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о готовности «Спартака» составить конкуренцию «Зениту» за победу в чемпионате России в следующем сезоне.
Когда «Спартак» разберётся с лайками и внутренними конфликтами – будет конкурентом «Зенита». Глушаков ушёл, чтобы погасить конфликт между болельщиками и клубом. Когда команда хочет продать одного из лучших нападающих, это нехорошо. В прошлом сезоне ушёл Промес, сейчас может уйти Зе Луиш. Есть хорошая молодёжь: Умяров, Ломовицкий, Гулиев, Глушенков. Но они все провели мало матчей за «Спартак». Смогут ли они быть лидерами команды? Как показала концовка прошлого чемпионата, «Спартак с молодёжью не справился.
Полностью с Вами согласен! Радимов- тот ещё зануда. Можно подумать, что Зенит безгрешен. Мне, абсолютно безразличны Зенит и Спартак, но, надо быть объективным, у Зенита- достаточно проблем. Уйдет Иванович и оборона Питера посыпится. Более того, я неоднократно говорил, что в прошлом сезоне, по ряду объективных причин, у Зенита фактически не было конкурентов. Поэтому, думаю,
Радимову, стоит выбирать выражения Ничего не имею плохого к обоим клубам, но за базаром, надо следить.....
Полностью с Вами согласен! Радимов- тот ещё зануда. Можно подумать, что Зенит безгрешен. Мне, абсолютно безразличны Зенит и Спартак, но, надо быть объективным, у Зенита- достаточно проблем. Уйдет Иванович и оборона Питера посыпится. Более того, я неоднократно говорил, что в прошлом сезоне, по ряду объективных причин, у Зенита фактически не было конкурентов. Поэтому, думаю,
Радимову, стоит выбирать выражения Ничего не имею плохого к обоим клубам, но за базаром, надо следить.....
Да никто в здравом уме и памяти лишь по своей хотелке не станет избавляться от Карреры,Промеса,Зе Луиша,Ерёменко и не станет выносить наружу всю эту чебатуху с лайками...
15 очков отставания от Зенита легче всего нивелируются с обнулением таблицы в начале первенства......
Пока рано говорить конкурент Спартак Зениту или нет...
7:1 с "Сочи" мало что объясняют...))
..
Да никто в здравом уме и памяти лишь по своей хотелке не станет избавляться от Карреры,Промеса,Зе Луиша,Ерёменко и не станет выносить наружу всю эту чебатуху с лайками...
15 очков отставания от Зенита легче всего нивелируются с обнулением таблицы в начале первенства......
Пока рано говорить конкурент Спартак Зениту или нет...
7:1 с "Сочи" мало что объясняют...))
..
Хоть радим и парит, но сказал он сейчас абсолютно точно! Все эти сетевые поскакушки с пальчиками вверх ни к чему хорошему в конечном итоге для коллектива, где должна быть строгая дисциплина и ответственность, не приводят.
Хоть радим и парит, но сказал он сейчас абсолютно точно! Все эти сетевые поскакушки с пальчиками вверх ни к чему хорошему в конечном итоге для коллектива, где должна быть строгая дисциплина и ответственность, не приводят.
Тогда и будет давать умные советы
А пока удачной игры в третьем дивизионе
Тогда и будет давать умные советы
А пока удачной игры в третьем дивизионе
Лучше бы за Зенитом-2 следил, ведь вылетели из ФНЛ в трубу... как и в прошлом сезоне. Ни результата, ни молодежи в первой команде.
Лучше бы за Зенитом-2 следил, ведь вылетели из ФНЛ в трубу... как и в прошлом сезоне. Ни результата, ни молодежи в первой команде.