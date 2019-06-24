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Аленичев - о критике в его адрес: «Что, Гвардиолу не ругают?»

сегодня, 08:01

Бывший наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал о том, как относится к мнению тех людей, которые не считают его тренером. Специалист также поведал о своем будущем.

Спокойно. Ругаться не буду. Дискутировать – тоже (смеется). У каждого свое мнение. Его высказали – и это даже хорошо. Меня это заставляет грызть землю. Когда был футболистом, тоже много чего говорили. Ну как без критики? Каждый тренер так ответит. Что, Гвардиолу не ругают? Еще как. Вот Пеп проиграл в сумасшедшем матче «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов – представляю, сколько потом он про себя нового узнал (улыбается). Это нормально.

Сейчас я результат не дал, но успокоюсь, проанализирую два сумасшедших сезона в Красноярске – и вперед. Находиться на вершине, когда тебя качают, хлопают в ладоши, пишут в интернете хвалебные посты, – это хорошо и легко. А ты, когда тяжело, попробуй проявить себя. Это меня заводит. Мне стало бы неинтересно, если сидел бы и пил шампанское – нужен вызов.

Я изначально понимал, на какие трудности иду, принимая Тулу и Красноярск. Мне требовалось четыре-пять новичков. Удовлетворите просьбу – и спрашивайте с меня. В «Спартаке» так же работал: чистка состава началась по моей инициативе, но нужно было еще чуть-чуть времени. Не дали…

Да, с «Енисеем» и «Арсеналом» вылетал. Готовился к тому, что мне не помогут – в первую очередь в финансовом плане. Надеюсь, в будущем, отдохнув, проанализировав какие-то моменты, стану осторожнее с выбором команды. Хочется не только вылетать, но и чего-то достигать.

После того матча с «Зенитом» улетел на отдых. Хотел побыть один, но не получилось – в отеле встретил своих футболистов, Сашу Соболева и Олега Данченко. Еще туда же приехали динамовцы – Евгений Марков и Кирилл Панченко. Но это лирика. А так телефон постоянно гудел, но на незнакомые номера не отвечаю. Желание имелось одно – просто прийти в себя.

Когда вернусь к работе? Не хочу раньше зимы ни с кем разговаривать.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 09:22
Поросячьим визгом сравнил себя с Гвардиолой.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 652
сегодня в 08:50
Дима,удачи
GGGringOOO
GGGringOOO
   453 / 652
сегодня в 08:50
Ну Гвардиолу просто ругают, но не увольняют за результаты сезона.
КЭТиК
КЭТиК
   91 / 652
сегодня в 08:43
Нормальный Аленичев тренер хорошего среднего уровня.
112910415
112910415
   65 / 652
сегодня в 08:39
очевидное сходство, многие даже путают !
Footbolista
Footbolista ответил Капитан Врунгель
   18 / 652
сегодня в 08:34
Оленеола ...в переводе с испанского "Привет олень"...
ОПС
ОПС
   125 / 652
сегодня в 08:22
Сравнил что то с чем то
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   22 / 652
сегодня в 08:18
И то верно, пристали. Дайте Гвардиленичеву поработать.
АС35
АС35
   2 / 652
сегодня в 08:08
Аленичев - о критике в его адрес: «Что, Гвардиолу не ругают?»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1123904/alenichev-dmitriy-enisey

КОГДА ГВАРДИОЛА БУДЕТ ТРЕНЕРОМ ЕНИСЕЯ, ТОГДА БУДУТ РУГАТЬ И ГВАРДИОЛУ!)
drug01
drug01
   88 / 652
сегодня в 08:04
Такой результат!
beefs
beefs
   78 / 652
сегодня в 08:03
кто не работает тот не ошибается, остальное от класса...
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