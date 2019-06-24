Аленичев - о критике в его адрес: «Что, Гвардиолу не ругают?»

Бывший наставник «Енисея» рассказал о том, как относится к мнению тех людей, которые не считают его тренером. Специалист также поведал о своем будущем.

Спокойно. Ругаться не буду. Дискутировать – тоже (смеется). У каждого свое мнение. Его высказали – и это даже хорошо. Меня это заставляет грызть землю. Когда был футболистом, тоже много чего говорили. Ну как без критики? Каждый тренер так ответит. Что, Гвардиолу не ругают? Еще как. Вот Пеп проиграл в сумасшедшем матче «Тоттенхэму» в Лиге чемпионов – представляю, сколько потом он про себя нового узнал (улыбается). Это нормально.

Сейчас я результат не дал, но успокоюсь, проанализирую два сумасшедших сезона в Красноярске – и вперед. Находиться на вершине, когда тебя качают, хлопают в ладоши, пишут в интернете хвалебные посты, – это хорошо и легко. А ты, когда тяжело, попробуй проявить себя. Это меня заводит. Мне стало бы неинтересно, если сидел бы и пил шампанское – нужен вызов.

Я изначально понимал, на какие трудности иду, принимая Тулу и Красноярск. Мне требовалось четыре-пять новичков. Удовлетворите просьбу – и спрашивайте с меня. В «Спартаке» так же работал: чистка состава началась по моей инициативе, но нужно было еще чуть-чуть времени. Не дали…

Да, с «Енисеем» и «Арсеналом» вылетал. Готовился к тому, что мне не помогут – в первую очередь в финансовом плане. Надеюсь, в будущем, отдохнув, проанализировав какие-то моменты, стану осторожнее с выбором команды. Хочется не только вылетать, но и чего-то достигать.

После того матча с «Зенитом» улетел на отдых. Хотел побыть один, но не получилось – в отеле встретил своих футболистов, Сашу Соболева и Олега Данченко. Еще туда же приехали динамовцы – Евгений Марков и Кирилл Панченко. Но это лирика. А так телефон постоянно гудел, но на незнакомые номера не отвечаю. Желание имелось одно – просто прийти в себя.

Когда вернусь к работе? Не хочу раньше зимы ни с кем разговаривать.