Аленичев: «Меня „притащили“ в „Спартак“? Клубу нельзя навязать тренера»

Бывший наставник «Спартака» прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна, который заявил, что ему в клуб Аленичева «притащили».

Может, журналисты неправильно интерпретировали? Я дословно не знаю, о чем велись разговоры между Федуном и профессионалами, которым он хотел передать клуб в управление. Но представляю.

Считаю, что ни одному президенту клуба – тем более такому, как «Спартак», – никто не способен навязать и тем более заставить подписать игрока или тренера. Так просто не бывает. Исключено. Уверен, когда принималось решение по моей кандидатуре, Леонид Арнольдович всё обдумывал не эмоционально, а взвешенно.