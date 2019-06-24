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Аленичев: «Меня „притащили“ в „Спартак“? Клубу нельзя навязать тренера»

сегодня, 08:43

Бывший наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна, который заявил, что ему в клуб Аленичева «притащили».

Может, журналисты неправильно интерпретировали? Я дословно не знаю, о чем велись разговоры между Федуном и профессионалами, которым он хотел передать клуб в управление. Но представляю.

Считаю, что ни одному президенту клуба – тем более такому, как «Спартак», – никто не способен навязать и тем более заставить подписать игрока или тренера. Так просто не бывает. Исключено. Уверен, когда принималось решение по моей кандидатуре, Леонид Арнольдович всё обдумывал не эмоционально, а взвешенно.

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Все комментарии
Binger
Binger
   151 / 652
сегодня в 09:56
После Енисея опять притащат.
makkie
makkie
   31 / 652
сегодня в 09:52
Федуну навязали продление контракта с Ломовицким, чего говорить про тренеров?
oncha
oncha
   70 / 652
сегодня в 09:44
Стыдно за спартак всегда.
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 09:19
Этот клуб место для клоунов.
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