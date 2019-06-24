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Саленко: «В сегодняшнем составе „Зенита“ нет классного плеймейкера»

сегодня, 08:32

Бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко не считает нужным давать главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку советы в преддверии старта Лиги чемпионов.

Не думаю, что главный тренер «Зенита» в чьих-то советах нуждается. Могу только свое мнение высказать. В сегодняшнем составе питерской команды нет классного плеймейкера. Правда, их вообще в мире мало, чтобы купить такого игрока, нужны немалые средства. Уверен, что питерской команде нужно сохранить тот стиль, который принес успех в чемпионате России. 

Вот и посмотрим в этом году, как будет готов к испытанию «Зенит», который три сезона не играл в Лиге чемпионов. В этом турнире уже на групповом этапе практически нет проходных игр, а в Лиге Европы я половину команд не знаю. В нынешнем сезоне очень решительно будут настроены испанские клубы. Мне приходится общаться по старой памяти с журналистами из этой страны, и они говорят, что сильно уязвлены двумя английскими финалами минувшего сезона.

На что могут рассчитывать в Лиге чемпионов российские и украинские клубы? Многое будет зависеть от жеребьевки. «Зенит» будет «сеяться» из первой корзины, «Шахтер» - из второй, «Локомотив» - из четвертой, а киевскому «Динамо» и «Краснодару» в групповой этап нужно еще попасть. К тому же возможности «Шахтера» сейчас даже украинские эксперты оценить не берутся. Уходя в «Рому», Паулу Фонсека оставил своему ассистенту не только донецкую команду, но и «приятный сюрприз». Он хочет увезти с собой в Италию двух лучших бразильцев, Исмаила и Тайсона. Оставшиеся легионеры молоды и, скажем так, сыроваты. 

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161регион
161регион
сегодня в 09:57
Авно
Bikcon
Bikcon
   425 / 652
сегодня в 09:54
LOpp
Сегодня 08:40
Опять тарасовские Иксперты на Зенит наговаривают


И львовские тоже, хотя их уркаинского мнения никто не спрашивает.
Gruznoff
Gruznoff
   117 / 652
сегодня в 09:53
Удачи Зениту, он и сейчас на голову выше любой российской команды!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   53 / 652
сегодня в 09:45
Хоть с классным, хоть без классного, все равно будет КОЛ.
Чингачгук
Чингачгук
   81 / 652
сегодня в 09:40
Зенит это не низкорейтинговый спартак, и плеймейкер найдется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 652
сегодня в 09:30
ЧР и ЛЧ разные по уровню турниры....
Усиления для игр в европах нужны..минимум на 3 позиции....
Плеймекер в том виде чтоб Саленко назвал его "классным" стоит примерно 2/3-ти стоимости всего Зенита....зная сумму на летние трансферы допустимые фейр-плей и даже с учётом неких денег с продаж игроков - приобрести его летом нереально......
Надеюсь то что Семак и Рибалта пригласят именно тех кто будет крайне полезен, как в зимнее окно....

Первая или вторая корзина - разница небольшая....ибо во второй и Реал и Атлетико и Тоттенхем и Боруссия и пр...

В 3-й и 4-й корзине нет команд заведомо сильней Зенита......
С Валенсиями,Интерами,Аталантами,Байерами и Лейпцигами можно бороться и обыгрывать....

Удачного жребия !!!!!!!!!!
cska plus
cska plus
   4 / 652
сегодня в 09:26
Поживём увидим.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   128 / 652
сегодня в 08:55
Первое. Классный плеймейкер НИКОГДА в "Зенит" не придет, потому что это всего лишь "Зенит", средненький по европейским меркам клуб. И даже большие деньги не привлекут такого футболиста в Санкт-Петербург, потому что в этом мире деньги решают далеко не все. Второе. Судьба наших команд в ЛЧ и ЛЕ ни в коей мере не зависит от жеребьевки. Примеры последних лет прекрасно иллюстрируют мои слова. Да и уровень наших команд надо оценивать не через розовые очки, как это пытается делать г-н Саленко, а объективно и непредвзято.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 652
сегодня в 08:48
Гадать бесполезно. Состав у Зенита вполне приличный, возможно еще усилятся, многое будет зависеть от жеребьевки.
До ЛЧ еще далеко, могут произойти любые кадровые изменения.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 652
сегодня в 08:41
Думаю Зенит решит, поставленные высокие задачи. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   7 / 652
сегодня в 08:40
Опять тарасовские Иксперты на Зенит наговаривают
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