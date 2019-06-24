Саленко: «В сегодняшнем составе „Зенита“ нет классного плеймейкера»

Бывший нападающий «Зенита» не считает нужным давать главному тренеру петербуржцев Сергею Семаку советы в преддверии старта Лиги чемпионов.

Не думаю, что главный тренер «Зенита» в чьих-то советах нуждается. Могу только свое мнение высказать. В сегодняшнем составе питерской команды нет классного плеймейкера. Правда, их вообще в мире мало, чтобы купить такого игрока, нужны немалые средства. Уверен, что питерской команде нужно сохранить тот стиль, который принес успех в чемпионате России.

Вот и посмотрим в этом году, как будет готов к испытанию «Зенит», который три сезона не играл в Лиге чемпионов. В этом турнире уже на групповом этапе практически нет проходных игр, а в Лиге Европы я половину команд не знаю. В нынешнем сезоне очень решительно будут настроены испанские клубы. Мне приходится общаться по старой памяти с журналистами из этой страны, и они говорят, что сильно уязвлены двумя английскими финалами минувшего сезона.

На что могут рассчитывать в Лиге чемпионов российские и украинские клубы? Многое будет зависеть от жеребьевки. «Зенит» будет «сеяться» из первой корзины, «Шахтер» - из второй, «Локомотив» - из четвертой, а киевскому «Динамо» и «Краснодару» в групповой этап нужно еще попасть. К тому же возможности «Шахтера» сейчас даже украинские эксперты оценить не берутся. Уходя в «Рому», Паулу Фонсека оставил своему ассистенту не только донецкую команду, но и «приятный сюрприз». Он хочет увезти с собой в Италию двух лучших бразильцев, Исмаила и Тайсона. Оставшиеся легионеры молоды и, скажем так, сыроваты.