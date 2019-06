«Олимпиакос» объявил о трансфере 25-летнего центрального защитника . Детали сделки не сообщаются.

Права на футболиста принадлежали «Вильярреалу», но минувший сезон он провел на правах аренды в «Уэске» и «Риу Аве».

Ρούμπεν Σεμέδο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Rúben Semedo welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #RúbenSemedo #WelcomeRúben pic.twitter.com/J5kWBk0pS5