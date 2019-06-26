«Андерлехт» презентовал Компани

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«Андерлехт» официально представил . 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в период с 2003 по 2006 год.

Последние 11 сезонов Компани выступал за «Манчестер Сити». «Горожане» на данный момент заняты поисками замены для бельгийца.