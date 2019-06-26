«Андерлехт» презентовал Компани

«Андерлехт» официально представил Венсана Компани. 33-летний защитник этим летом вернулся в родной клуб, цвета которого защищал в период с 2003 по 2006 год.
Последние 11 сезонов Компани выступал за «Манчестер Сити». «Горожане» на данный момент заняты поисками замены для бельгийца.
Bekijk meer foto's op https://t.co/6tT6WJR0qz— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 25 июня 2019 г.
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📸 #RSCA #COYM #TeamKompany pic.twitter.com/SCl67lrLSG
Удачи Винни! Как же быстро летит время..
Удачи Винни! Как же быстро летит время..