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Гаджиев: «Развал „Анжи“ был прогнозируем давно»

сегодня, 17:43

Экс-наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о тяжелой финансовой ситуации в команде.

Надеюсь, с долгами «Анжи» рассчитается, и окрепнет команда. Со временем, думаю, найдутся люди, которые смогут поддержать клуб. Сейчас-то только разговоры вокруг, что надо, надо. А поддержки нет. Если почитать управленцев, то мы увидим, что чем быстрее некая финансовая структура развивается, тем быстрее она и разваливается. Откровенно говоря, развал «Анжи» был прогнозируем давно, но я не ожидал, что до такого уровня. Думал, команда будет курсировать между первым и высшим дивизионом. Но всё оказалось гораздо хуже.

Мне кажется, когда Сулейман Керимов принял «Анжи», у него были другие намерения. И они были правильными. Никогда не забуду его слова во время одного из наших первых разговоров: «Никогда не выброшу какую-то сумму денег, чтобы кто-то приехал, поиграл, а потом уехал. Они должны научить наших играть в футбол». Это правильный подход.

Когда мы только начинали, пригласили нескольких игроков, достойно шли в таблице. Развивайся «Анжи» в таком направлении, сейчас вообще никаких проблем не было бы. Ресурсов потратили бы гораздо меньше, а итоговый результат был бы намного лучше того, что мы имеем на сегодняшний день. Думаю, причиной нынешней ситуации стали какие-то управленческие решения.

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Все комментарии
112910415
112910415
   52 / 661
сегодня в 18:44
в какой-то момент Сулейман Керимов сильно обиделся...точнее, был сильно обижен людьми, ближе него стоящими к власти...тогда и решил всё бросить
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   75 / 661
сегодня в 18:30
Как бы то ни было благодаря Керимову в РПЛ поиграли Это'О, Виллиан, Диарра и др, что в целом было круто.
ДСА
ДСА
   90 / 661
сегодня в 18:17
Деньги просто закопали в землю
kolpankolpan
kolpankolpan
   561 / 661
сегодня в 18:05
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       66 / 661
    сегодня в 17:53
    «Никогда не выброшу какую-то сумму денег, чтобы кто-то приехал, поиграл, а потом уехал. Они должны научить наших играть в футбол».
    А получилось, поиграл игрушкой и выбросил! Приглашал игроков, платил баснословные сумы, одаривал их подарками, короче устраивал цирк. Кого они и чему научили?
    Boxert
    Boxert
       227 / 661
    сегодня в 17:44
    Много внимания Анжи, ни про одну команду из второго дивизиона столько не говорят.
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