Гаджиев: «Развал „Анжи“ был прогнозируем давно»

Экс-наставник «Анжи» высказался о тяжелой финансовой ситуации в команде.

Надеюсь, с долгами «Анжи» рассчитается, и окрепнет команда. Со временем, думаю, найдутся люди, которые смогут поддержать клуб. Сейчас-то только разговоры вокруг, что надо, надо. А поддержки нет. Если почитать управленцев, то мы увидим, что чем быстрее некая финансовая структура развивается, тем быстрее она и разваливается. Откровенно говоря, развал «Анжи» был прогнозируем давно, но я не ожидал, что до такого уровня. Думал, команда будет курсировать между первым и высшим дивизионом. Но всё оказалось гораздо хуже.

Мне кажется, когда Сулейман Керимов принял «Анжи», у него были другие намерения. И они были правильными. Никогда не забуду его слова во время одного из наших первых разговоров: «Никогда не выброшу какую-то сумму денег, чтобы кто-то приехал, поиграл, а потом уехал. Они должны научить наших играть в футбол». Это правильный подход.

Когда мы только начинали, пригласили нескольких игроков, достойно шли в таблице. Развивайся «Анжи» в таком направлении, сейчас вообще никаких проблем не было бы. Ресурсов потратили бы гораздо меньше, а итоговый результат был бы намного лучше того, что мы имеем на сегодняшний день. Думаю, причиной нынешней ситуации стали какие-то управленческие решения.