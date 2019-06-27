Гаджиев: «Я буду президентом нового футбольного клуба „Махачкала“»

Бывший главный тренер «Анжи» заявил, что он станет президентом нового клуба «Махачкала».

Я буду президентом нового футбольного клуба «Махачкала». Идея с этим клубом появилась давно, ещё когда «Анжи» играл в РПЛ . Нужно было создать команду, ведь выпускников в дагестанском футболе много, а места в том же «Анжи» находят немногие.

Я хочу развивать игру, хочу объединить усилия разных структур – академии «Анжи», школы Маркарова, школы «Победа» и другие. Нужен контакт между ними, одно направление, как это делается в Исландии или Германии. Нужно, чтобы каждый способный мальчик был под контролем. Нужно готовить и тренерские кадры, возможно, будут какие-то онлайн-уроки ребятам от Слуцкого, он мог бы читать лекции.

Задачи выиграть нет у нас, речь не об этом. Главное – развивать игру, доводить игроков до хорошего уровня. Вот как Агаларов стал игрок РПЛ , его же развили. Так и здесь нужно выводить ребят на хороший уровень, а я смотрел, как мальчишки играют в академии – они играют лучше, чем раньше, хороших ребят очень много. Какое занять место – это третий вопрос.