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Гаджиев: «Я буду президентом нового футбольного клуба „Махачкала“»

сегодня, 16:47

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил, что он станет президентом нового клуба «Махачкала». 

Я буду президентом нового футбольного клуба «Махачкала». Идея с этим клубом появилась давно, ещё когда «Анжи» играл в РПЛ. Нужно было создать команду, ведь выпускников в дагестанском футболе много, а места в том же «Анжи» находят немногие.

Я хочу развивать игру, хочу объединить усилия разных структур – академии «Анжи», школы Маркарова, школы «Победа» и другие. Нужен контакт между ними, одно направление, как это делается в Исландии или Германии. Нужно, чтобы каждый способный мальчик был под контролем. Нужно готовить и тренерские кадры, возможно, будут какие-то онлайн-уроки ребятам от Слуцкого, он мог бы читать лекции. 

Задачи выиграть нет у нас, речь не об этом. Главное – развивать игру, доводить игроков до хорошего уровня. Вот как Агаларов стал игрок РПЛ, его же развили. Так и здесь нужно выводить ребят на хороший уровень, а я смотрел, как мальчишки играют в академии – они играют лучше, чем раньше, хороших ребят очень много. Какое занять место – это третий вопрос. 

Тренером будет Руслан Агаларов, он хорошо тренировал в «Анжи», дубль его показывал хороший результат, плюс он сохранил команду в РПЛ. Нужно хорошо относиться к своим специалистам. Противостояние с «Анжи»? Нет никакого противостояния, нужно думать о том, кто и как готовит игроков и тренеров. Конкуренция должна быть, но она должна быть спортивной, без всяких интриг. Нужно потихоньку развиваться дальше.

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Все комментарии
beefs
beefs
   69 / 659
сегодня в 17:14
интересное дело, одну команду загубили, другую возрождают, не попахивает ли?....
Igo0rek
Igo0rek ответил КЭТиК
   105 / 659
сегодня в 17:12
Они одну команду содержать не могут - будет теперь две нищие команды.
Тоже самое хотел сказать.
КЭТиК
КЭТиК
   95 / 659
сегодня в 17:09
Они одну команду содержать не могут - будет теперь две нищие команды.
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