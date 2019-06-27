Ахметов будет выступать под седьмым номером в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА рассказал о подготовке к предстоящему сезону на сборах в Австрии.

Потихонечку набираем обороты, приходим в кондиции. Начали без раскачки, в режиме тяжелой работы. Форма становится лучше с каждым днем, двигаемся только вперед. Место мне тоже кажется знакомым, с другой стороны — все эти австрийские маленькие стадиончики очень похожи. Ничего нового: условия комфортные, требования тренеров мы прекрасно знаем, поля, гостиницы и всё, что их окружает, примерно одинаковые.

Какие ожидания с турниром в Австрии? Первоначальная задача — наиграть связи, прийти в оптимальные кондиции, набрать форму. Результат второстепенен, но спортсмены всегда хотят побеждать — на тренировках, в товарищеских матчах. Если будет получаться решать наши основные задачи, будет и результат.

Почему решил выступать под 7-м номером? Мне нравится число 7. В том году не получилось взять семерку, решил в этом (улыбается). Связана ли любовь к семёрке с одним всемирно известным игроком? (улыбается) Нет, скорее с тем, что под этим номером обычно играют топовые футболисты.