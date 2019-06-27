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Ахметов будет выступать под седьмым номером в ЦСКА

сегодня, 15:33

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к предстоящему сезону на сборах в Австрии.

Потихонечку набираем обороты, приходим в кондиции. Начали без раскачки, в режиме тяжелой работы. Форма становится лучше с каждым днем, двигаемся только вперед. Место мне тоже кажется знакомым, с другой стороны — все эти австрийские маленькие стадиончики очень похожи. Ничего нового: условия комфортные, требования тренеров мы прекрасно знаем, поля, гостиницы и всё, что их окружает, примерно одинаковые. 

Какие ожидания с турниром в Австрии? Первоначальная задача — наиграть связи, прийти в оптимальные кондиции, набрать форму. Результат второстепенен, но спортсмены всегда хотят побеждать — на тренировках, в товарищеских матчах. Если будет получаться решать наши основные задачи, будет и результат.

Почему решил выступать под 7-м номером? Мне нравится число 7. В том году не получилось взять семерку, решил в этом (улыбается). Связана ли любовь к семёрке с одним всемирно известным игроком? (улыбается) Нет, скорее с тем, что под этим номером обычно играют топовые футболисты.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 16:13
Удачи Ильзату, у него правильный выбор клуба.
Шуnя771
Шуnя771
   41 / 661
сегодня в 16:08
Кого из судей в Австрию прихватили?)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   58 / 661
сегодня в 16:02
Иудушке не быть топовым игроком. Будет жилы последние рвать в конюшне и цементал сбежать не даст.
Пусть улыбается, пока.
OLESOCC
OLESOCC
   159 / 661
сегодня в 15:50
Скромняга парень!. На Криша метит!.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   140 / 661
сегодня в 15:35
Удачи Ильзату под 7 номером!
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