ГлавнаяНовости

Варга: «Лимит — бесполезная вещь, я против него»

сегодня, 15:23

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал новый лимит на легионеров в чемпионате России, который принял Исполком РФС.

Лимит — бесполезная вещь, я против него. Главное — поднимать уровень российских игроков, хорошо платить тренерам, которые занимаются воспитанием детей. Инфраструктура уже есть, теперь надо поднимать зарплаты. А так получается, что русские футболисты попадают в состав только из-за паспорта, а не из-за качества. Из-за лимита идет обратный эффект. Все будет хорошо, когда в России поднимется детско-юношеский футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ахметов будет выступать под седьмым номером в ЦСКА
Сегодня, 15:33 Комментарии4
Контракт Панюкова с «Уралом» рассчитан на четыре года
Сегодня, 13:25 Комментарии3
Сорокин: «Основная часть билетов на ЧЕ-2020 будет продана на первом этапе»
Сегодня, 12:42 Комментарии2
Более 2 тыс. человек из России подали волонтерские заявки на Евро-2020
Сегодня, 11:46 Комментарии4
Цорн: «В Лиге Европы было бы оптимально дойти до четвертьфинала»
Сегодня, 02:34 Комментарии38
Цорн: «В „Роме“ нам сказали, что у Романьоли хорошие перспективы»
Сегодня, 01:40 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   270 / 661
сегодня в 16:10
вот именно почему всякие Шмурновы Геничи или Мостовые за свою брехню получают сотни тысяч а тренеры мальчишек просто копейки и я это точно знаю или всякие Малаховы или Галкины купаются в бабле а толку от них ноль
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   157 / 661
сегодня в 15:44
Ну, агенты точно будут недовольны. А лимит был есть и будет палкой о двух концах
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100