Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал новый лимит на легионеров в чемпионате России, который принял Исполком РФС .

Лимит — бесполезная вещь, я против него. Главное — поднимать уровень российских игроков, хорошо платить тренерам, которые занимаются воспитанием детей. Инфраструктура уже есть, теперь надо поднимать зарплаты. А так получается, что русские футболисты попадают в состав только из-за паспорта, а не из-за качества. Из-за лимита идет обратный эффект. Все будет хорошо, когда в России поднимется детско-юношеский футбол.