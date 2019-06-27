Масалитин: «Я отрицательно отношусь к этим легионерам»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новый лимит на легионеров в чемпионате России, который принял Исполком РФС .

Я отрицательно отношусь к этим легионерам, по мне достаточно три-четыре иностранца на поле и шесть в заявке, чтобы они между собой конкурировали. Остальные пусть российские пацаны играют. От этого мы только выиграем. А когда начинаются легионеры по восемь человек на поле — это ужас.

Мы живем в России, у нас своих игроков, которых надо воспитывать и привлекать, куча. Нечего брать готовый продукт из-за рубежа, который, как часто бывает, сидит на лавочке и получает зарплату ни за что. Должны выступать наши ребята, которые со временем станут классовыми игроками.