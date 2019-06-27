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Масалитин: «Я отрицательно отношусь к этим легионерам»

сегодня, 16:31

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новый лимит на легионеров в чемпионате России, который принял Исполком РФС.

Я отрицательно отношусь к этим легионерам, по мне достаточно три-четыре иностранца на поле и шесть в заявке, чтобы они между собой конкурировали. Остальные пусть российские пацаны играют. От этого мы только выиграем. А когда начинаются легионеры по восемь человек на поле — это ужас.

Мы живем в России, у нас своих игроков, которых надо воспитывать и привлекать, куча. Нечего брать готовый продукт из-за рубежа, который, как часто бывает, сидит на лавочке и получает зарплату ни за что. Должны выступать наши ребята, которые со временем станут классовыми игроками.

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Все комментарии
safari-05
safari-05
сегодня в 17:11
Да достали уже. Своих надо и т. д. Ну пусть играют, никто не мешает же. Нам нужен красивый футбол, а не их зарплаты и понты.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   144 / 659
сегодня в 17:06
Насколько помню, сам Масалитин никогда своим классом не впечатлял. Ну да *** с ним !
Alex-96
Alex-96
   117 / 659
сегодня в 16:39
Ужас - это Кокорин, Мамаев, Гулиев, Денисов и прочие "российские пацаны" разбалованные лимитом.
cska plus
cska plus
   2 / 659
сегодня в 16:37
Много классных наших ребят знает Валера.
Чингачгук
Чингачгук
   126 / 659
сегодня в 16:35
Наши ребята тоже часто сидят на лавке и только получают зарплату.
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