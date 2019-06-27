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Павлюченко: «Считаю, что система VAR нужна»

сегодня, 16:51

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко высказал мнение о внедрении в РПЛ системы VAR.

Считаю, что система VAR нужна, но чтобы не каждый игровой момент просматривался, а только те, которые касаются взятия ворот, офсайда. Потому что часто бывает, когда на поле игрок находится в положении вне игры, это не может быть очевидно для арбитра, а видеоассистент помогает.

Пускай даже будут какие-то остановки в игре, но зато все будет справедливо. Готовы ли в нашей стране судьи к введению этой системы? А что там готовиться? Я не вижу здесь ничего сложного. Арбитру даже будет легче посмотреть и принять решение.

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич
   132 / 659
сегодня в 17:06
    drug01
    drug01
       74 / 659
    сегодня в 16:58
    Конечно нужна!
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