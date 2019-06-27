Павлюченко: «Считаю, что система VAR нужна»

Бывший футболист сборной России высказал мнение о внедрении в РПЛ системы VAR .

Считаю, что система VAR нужна, но чтобы не каждый игровой момент просматривался, а только те, которые касаются взятия ворот, офсайда. Потому что часто бывает, когда на поле игрок находится в положении вне игры, это не может быть очевидно для арбитра, а видеоассистент помогает.

Пускай даже будут какие-то остановки в игре, но зато все будет справедливо. Готовы ли в нашей стране судьи к введению этой системы? А что там готовиться? Я не вижу здесь ничего сложного. Арбитру даже будет легче посмотреть и принять решение.