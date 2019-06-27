Колобков: «Теперь тренеры будут тщательнее подходить к покупке игроков»

Министр спорта России Павел Колобков на встрече со студентами на дискуссионной площадке «Валдай» обсудил изменение формата лимита на легионеров.

Стимулирование игроков - система 8 плюс 17, это прогрессивное решение. Но по закону федерация должна это представить, а министерство будет это утверждать. Мы вчера это обсуждали в очередной раз. На исполкоме РФС было принято решение.

К чемпионату мира ограничение легионеров сработало. Сейчас, если анализировать этот лимит и тот, что был, это не ослабление - это ужесточение лимита. Если проанализировать, клубы имели в заявке по 11-12 игроков, на роль центрального защитника претендовали два-три легионера. Шансы выйти на поле у спортсмена, представляющего РФ , по сути, не было.

Сейчас восемь иностранных спортсменов-легионеров - тренеры и селекционеры будут более тщательно подходить к покупке игроков. Им не надо будет задумываться, сколько же игроков выпускать на поле - это надо рассматривать в совокупности с другими решениями. Появилась молодежная лига, это будет реальным полноценным турниром. Выступление с таким притоком с семью заменами было по сути бессмысленным. Появился запрет на иностранных игроков, U-19, U-17, планируется U-15.