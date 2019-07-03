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Пилипчук: «На исход матча между „Спартаком“ и ЦСКА повлияла ошибка арбитра»

сегодня, 00:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук оценил перспективы «красно-белых» в Кубке «Матч Премьер».

На исход матча между «Спартаком» и ЦСКА повлияла ошибка арбитра. Удаление Набабкина сказалось на игре обеих команд. Болельщики, которые так долго ждали этого дерби, к сожалению, смогли насладиться футболом только в первые 45 минут матча.

 Исходя из результатов первых двух туров, третий становится еще более интересным и интригующим. «Краснодар», который уже одержал две победы в Австрии, может не выиграть кубок, если в последнем матче крупно уступит «Спартаку». Это вносит определенную интригу. Уверен, что обе игры должны получиться зрелищными и с большим количеством голов.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Краснодар  Пилипчук Роман  Стадион «Шпаркассе Пеллау»
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Alpribas
Alpribas
   488 / 684
сегодня в 03:19
Все, кто убегает из спартака, его ненавидит.
Caniggia
Caniggia
   133 / 684
сегодня в 01:20
Судья продажная!
Begemott
Begemott
   599 / 684
сегодня в 01:08
Каки во всех редких победах свиней.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Jum13
   20 / 684
сегодня в 00:45
Верно, когда судья судит честно то сразу 0:2 на открывашке от ЦСКА
Jum13
Jum13
   21 / 684
сегодня в 00:43
Это всем, кроме свиней, понятно. У них одна надежда на судей да на своих симулянтов и провокаторов
ziborock
ziborock
   24 / 684
сегодня в 00:40
Тяжело коням когда судья не из России?!)))
А все разговоры про чемоданчики просто смешны - этот же судья судил Спартак с АЕК!!! Нечего на зеркало пенять коли рожа кривая!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 684
сегодня в 00:40
Позор федуновским судейкам.
Дима Головашич
Дима Головашич
   211 / 684
сегодня в 00:31
Давайте ещё обсудим, почему отсутствие санкций на все нарушения Набабкина не повлияли бы на результат и почему на поле остался Нисимура, ударивший Кутепова локтем в шею?
parallels
parallels
   6 / 684
сегодня в 00:28
а на то, чтобы эта ошибка случилась, повлиял чемоданчик, не самого маленького размера.
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