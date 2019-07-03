Пилипчук: «На исход матча между „Спартаком“ и ЦСКА повлияла ошибка арбитра»

Бывший тренер «Спартака» оценил перспективы «красно-белых» в Кубке «Матч Премьер».

На исход матча между «Спартаком» и ЦСКА повлияла ошибка арбитра. Удаление Набабкина сказалось на игре обеих команд. Болельщики, которые так долго ждали этого дерби, к сожалению, смогли насладиться футболом только в первые 45 минут матча.

Исходя из результатов первых двух туров, третий становится еще более интересным и интригующим. «Краснодар», который уже одержал две победы в Австрии, может не выиграть кубок, если в последнем матче крупно уступит «Спартаку». Это вносит определенную интригу. Уверен, что обе игры должны получиться зрелищными и с большим количеством голов.