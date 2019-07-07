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Петреску: «Посоветовал Хаджи перейти в „Спартак“»

сегодня, 16:17

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску считает, что полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи стоит перейти в «Спартак».

Посоветовал Янису перейти в «Спартак», если клуб действительно в нём заинтересован и способен дать то, что ему нужно. Эту команду любят в России больше всего. Иногда на их тренировки приходят по 20 тысяч болельщиков. У «Спартака» невероятные фанаты, а сама команда всегда хочет стать чемпионом.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 745
сегодня в 17:46
Какие 20 тысяч. На свиней максимум десятку собирают. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 745
сегодня в 17:44
В Спартак каждый неизвестный агент мечтает впарить втридорога свою бестолковку. Гыгыгы
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 745
сегодня в 17:24
Без отката тут не обошлось.
МКС
МКС
   24 / 745
сегодня в 17:21
Обожаю когда псевдоболельщики команд из Москвы

У которых на две паршивые команды едва 10 тысяч болельщиков по России

Да болелы клуба с берегов Невы, у которых целая одна команда на весь город

И лен область рассуждают о посещаемости Спартака

Байкал бедный вчера разрывался между "своими" и "своими"
Alpribas
Alpribas
   57 / 745
сегодня в 17:13
У нас на матчи спартака редко когда 20 тысяч приходит, не говоря про тренеровку, а за 7-0 и 1-18 любить ненвозможно.
cska plus
cska plus
   11 / 745
сегодня в 17:10
Федун этому цыгану заплатил за совет а вот Луческе не успел.
jilbar
jilbar
   205 / 745
сегодня в 17:01
То-то Петреску ничего в нашем футболе не добился.
Байкал-38
Байкал-38
   46 / 745
сегодня в 16:51
20 тысяч на тренировки? Не знаю, но трибуны в прошедшем чемпионате больше пустовали, заполнение от силы на одну треть.
А, ну да, у Спартака говорят агентов много и зарплаты у них большие. Петреску спалился.
Хотя где то логика есть, если он сразу не потянет, то нужен клуб середняк, что бы окрепнуть, на один два сезона, но есть и опасность, после Спартака только хорошим командам вредить.
Промес не дать соврать! Перешёл в команду занимающее уверенно второе место, после кое как по счастливому стечению обстоятельств успела за отбор в ЛЕ зацепиться!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 745
сегодня в 16:42
За такие советы Петреску должно быть стыдно. Стыдно за Спартак!
Лакшери
Лакшери
   54 / 745
сегодня в 16:40
    Лакшери
    Лакшери
       54 / 745
    сегодня в 16:39
    На игру спартака по 9 тысяч приходит , а он говорит по 20 на тренировку , вот умора ахаххахах
    -Иван Калита-
    -Иван Калита-
       231 / 745
    сегодня в 16:37
    ""Эту команду в России любят больше всего"" - походу из аншлага кто-то это ляпнул))
    ABir
    ABir
       150 / 745
    сегодня в 16:37
    Видно, что Дан разбирается в российском футболе
    311
    311
       49 / 745
    сегодня в 16:22
    Сколько Федун заплатил ему народных денег за такие советы?)
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