Петреску: «Посоветовал Хаджи перейти в „Спартак“»

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску считает, что полузащитнику румынского «Вииторула» стоит перейти в «Спартак».

Посоветовал Янису перейти в «Спартак», если клуб действительно в нём заинтересован и способен дать то, что ему нужно. Эту команду любят в России больше всего. Иногда на их тренировки приходят по 20 тысяч болельщиков. У «Спартака» невероятные фанаты, а сама команда всегда хочет стать чемпионом.