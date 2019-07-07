Петреску: «Посоветовал Хаджи перейти в „Спартак“»

Бывший главный тренер «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску считает, что полузащитнику румынского «Вииторула» Янису Хаджи стоит перейти в «Спартак».
Посоветовал Янису перейти в «Спартак», если клуб действительно в нём заинтересован и способен дать то, что ему нужно. Эту команду любят в России больше всего. Иногда на их тренировки приходят по 20 тысяч болельщиков. У «Спартака» невероятные фанаты, а сама команда всегда хочет стать чемпионом.
У которых на две паршивые команды едва 10 тысяч болельщиков по России
Да болелы клуба с берегов Невы, у которых целая одна команда на весь город
И лен область рассуждают о посещаемости Спартака
Байкал бедный вчера разрывался между "своими" и "своими"
У которых на две паршивые команды едва 10 тысяч болельщиков по России
Да болелы клуба с берегов Невы, у которых целая одна команда на весь город
И лен область рассуждают о посещаемости Спартака
Байкал бедный вчера разрывался между "своими" и "своими"
А, ну да, у Спартака говорят агентов много и зарплаты у них большие. Петреску спалился.
Хотя где то логика есть, если он сразу не потянет, то нужен клуб середняк, что бы окрепнуть, на один два сезона, но есть и опасность, после Спартака только хорошим командам вредить.
Промес не дать соврать! Перешёл в команду занимающее уверенно второе место, после кое как по счастливому стечению обстоятельств успела за отбор в ЛЕ зацепиться!
А, ну да, у Спартака говорят агентов много и зарплаты у них большие. Петреску спалился.
Хотя где то логика есть, если он сразу не потянет, то нужен клуб середняк, что бы окрепнуть, на один два сезона, но есть и опасность, после Спартака только хорошим командам вредить.
Промес не дать соврать! Перешёл в команду занимающее уверенно второе место, после кое как по счастливому стечению обстоятельств успела за отбор в ЛЕ зацепиться!