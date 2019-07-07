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Клопп: «Мы полны энергии и готовы идти за победой снова»

сегодня, 15:04

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал на тему того, как изменилось восприятие общественности после его победы в Лиге чемпионов

На самом деле, все стало лучше, чем я ожидал, если честно, потому что я уже давно ничего не выигрывал. 

В прошлом году, когда я встречал людей, и они хотели со мной сфотографироваться, то у меня в голове появлялись мысли: «Ой, извините, что мне не повезло в финале Лиги чемпионов». В этом году все иначе, очевидно.

Праздник всегда хорош после долгого и напряженного сезона: все понимают, что нам нужны были несколько выходных дней. Теперь мы полны энергии и готовы идти за победой снова. 

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   200 / 745
сегодня в 16:54
I wish you good luck
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   279 / 745
сегодня в 16:33
ЖЕЛАЮ УДАЧИ
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   254 / 745
сегодня в 15:57
Здорово! Удачи в новом сезоне
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   231 / 745
сегодня в 15:09
Удачи Ливерпулю в следующем сезоне, нужно лучших игроков сохранить(Фирминьо, Мане, Салах, Алиссон, Вандейк), ещё хоть мальца усилиться и нормалек..
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