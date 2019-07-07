Клопп: «Мы полны энергии и готовы идти за победой снова»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал на тему того, как изменилось восприятие общественности после его победы в Лиге чемпионов.

На самом деле, все стало лучше, чем я ожидал, если честно, потому что я уже давно ничего не выигрывал.

В прошлом году, когда я встречал людей, и они хотели со мной сфотографироваться, то у меня в голове появлялись мысли: «Ой, извините, что мне не повезло в финале Лиги чемпионов». В этом году все иначе, очевидно.

Праздник всегда хорош после долгого и напряженного сезона: все понимают, что нам нужны были несколько выходных дней. Теперь мы полны энергии и готовы идти за победой снова.