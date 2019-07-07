Руни не советует Санчо переезжать в Англию

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о 19-летнем полузащитнике дортмундской «Боруссии» . По информации прессы, юным игроком интересуются «красные дьяволы».

«Боруссия» - прекрасный клуб с великолепными болельщиками, они доверяют молодым футболистам. Это можно заметить по тому прогрессу, которого достиг Санчо за последние 12 месяцев.

Теперь Санчо должен спросить себя, получит ли он в Англии то игровое время, которое имеет в Дортмунде, или будет сидеть на лавке? Игровой опыт очень важен для молодого игрока вроде Джейдона. Поэтому если больше всего времени он получает в Дортмунде, лучше ему там и остаться.