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Руни не советует Санчо переезжать в Англию

сегодня, 14:39

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о 19-летнем полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо. По информации прессы, юным игроком интересуются «красные дьяволы».

«Боруссия» - прекрасный клуб с великолепными болельщиками, они доверяют молодым футболистам. Это можно заметить по тому прогрессу, которого достиг Санчо за последние 12 месяцев.

Теперь Санчо должен спросить себя, получит ли он в Англии то игровое время, которое имеет в Дортмунде, или будет сидеть на лавке? Игровой опыт очень важен для молодого игрока вроде Джейдона. Поэтому если больше всего времени он получает в Дортмунде, лучше ему там и остаться.

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Все комментарии
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   272 / 746
сегодня в 15:03
Хороший совет
Rheinfall
Rheinfall
   206 / 746
сегодня в 14:48
согласен с Руни.
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