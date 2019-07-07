Н'Домбеле: «Я выбрался из своего кокона»

Полузащитник Тангай Н'Домбеле рассказал о своем переходе в «Тоттенхэм».
Каково это стоить 70 млн евро? Я пока этого не осознал. Моя жизнь от этого не изменилась.
В последние несколько лет со мной произошли удивительные вещи. Четыре года назад я играл за «Амьен» в пятом французском дивизионе и даже не мог представить, где окажусь.
Посчитал бы я неудачей, если бы остался еще на год в «Лионе»? Да нет. Вовсе нет. Я сказал себе: если уйду, отлично, а если нет, не стану переживать. Продолжил бы делать то, что умею.
Интерес со стороны ПСЖ? Да, это отличный клуб из города, в котором я вырос. Но я не разочарован. Как человеку мне лучше было отправиться в Лондон. Я получил возможность познать новую страну, новую культуру футбола. Я выбрался из своего кокона.