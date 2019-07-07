Н'Домбеле: «Я выбрался из своего кокона»

Полузащитник рассказал о своем переходе в «Тоттенхэм».

Каково это стоить 70 млн евро? Я пока этого не осознал. Моя жизнь от этого не изменилась.

В последние несколько лет со мной произошли удивительные вещи. Четыре года назад я играл за «Амьен» в пятом французском дивизионе и даже не мог представить, где окажусь.

Посчитал бы я неудачей, если бы остался еще на год в «Лионе»? Да нет. Вовсе нет. Я сказал себе: если уйду, отлично, а если нет, не стану переживать. Продолжил бы делать то, что умею.