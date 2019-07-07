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Фелиш: «Я не считаю свою молодость проблемой»

сегодня, 13:32

19-летний новичок «Атлетико» Жоау Фелиш считает, что он уже достаточно зрелый для того, чтобы играть в топ-команде.

Возраст, конечно, влияет на некоторые вещи, но я достаточно зрелый, чтобы с этим справляться. Я уже знаю, каково это быть в основной команде. Все говорят о том, что мне только 19 лет, но я не считаю это проблемой.

Какой вклад я смогу внести в команду? Никогда нельзя обещать конкретных результатов и цифр, но я обещаю, что отдам всё ради команды. Сделаю всё, что в моих силах, а там посмотрим что получится.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 746
сегодня в 14:14
Такие бабки придётся отбивать с первого тура. Надеюсь в Атлетико точно знают что делают.
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   284 / 746
сегодня в 13:37
Если гризман все таки в тащимою судьями Каталонияию перебежит, уже замена есть..
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