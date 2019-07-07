Фелиш: «Я не считаю свою молодость проблемой»

19-летний новичок «Атлетико» считает, что он уже достаточно зрелый для того, чтобы играть в топ-команде.

Возраст, конечно, влияет на некоторые вещи, но я достаточно зрелый, чтобы с этим справляться. Я уже знаю, каково это быть в основной команде. Все говорят о том, что мне только 19 лет, но я не считаю это проблемой.

Какой вклад я смогу внести в команду? Никогда нельзя обещать конкретных результатов и цифр, но я обещаю, что отдам всё ради команды. Сделаю всё, что в моих силах, а там посмотрим что получится.