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Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»

сегодня, 13:11

19-летний португалец Жоау Фелиш рассказал о своем переходе в «Атлетико».

Я здесь, чтобы выкладываться на полную. Это команда, за которой я много следил. Видел, как «Атлетико» выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, видел два финала, в которых не удалось победить. Я всегда следил за испанской лигой, в том числе за «Атлетико».

Симеоне - тренер, который заряжает команду энергией, мотивацией. Он нам очень помогает. У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими.

Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в «Атлетико».

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   296 / 746
сегодня в 14:18
    allemz
    allemz
       58 / 746
    сегодня в 13:47
    Матрасникам будет крайне обидно, если не заиграет. Огромный финансовый риск, всё же. К тому же брали как замену Гриззли, то есть вдобавок получаем ресурсный риск.
    Поэтому искренне хочется пожелать удачи клубу и игроку!
    -Иван Калита-
    -Иван Калита-
       284 / 746
    сегодня в 13:34
    Он может стать игроком мирового класса, причем настоящим(в отличии от того же распиаренного рекламщика чипсов гнома, которого хорошим игроком только школоло и считает), главное что бы в мешке каком-нибудь типа манков или театралов не сгнил и вообще туда не ходил..
    STVA 1
    STVA 1
       43 / 746
    сегодня в 13:30
    Дежурные слова сказаны , пора становиться звездой )))
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