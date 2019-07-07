Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»

19-летний португалец рассказал о своем переходе в «Атлетико».

Я здесь, чтобы выкладываться на полную. Это команда, за которой я много следил. Видел, как «Атлетико» выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, видел два финала, в которых не удалось победить. Я всегда следил за испанской лигой, в том числе за «Атлетико».

Симеоне - тренер, который заряжает команду энергией, мотивацией. Он нам очень помогает. У Симеоне уже были португальские игроки, которые стали великими.

Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в «Атлетико».