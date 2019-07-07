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Клопп: «Победа в ЛЧ была очень особенной для нас»

сегодня, 14:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал на тему чемпионства в ЛЧ.

Речь идет не о том, что мы можем быть окончательно удовлетворенными, что пришла пора заканчивать наши карьеры, ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Нам еще многое нужно сделать.

Мы действительно почувствовали запах победы - мы играли в финале, мы выиграли финал, мы увидели целый город людей, которые нас встречали. Это то, к чему вы можете привыкнуть, но вы хотите это чувствовать чаще. 

Эта победа была очень особенной для нас, такое не забывается. Когда вы в будущем будете оглядывать назад, то будете вспоминать об этом, и никто не сможет отобрать это у вас.

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Эллочка
Эллочка ответил -Иван Калита-
   54 / 746
сегодня в 15:13
Никакой помощи там не было, была игра высокоподнятой рукой в штрафной, тем же мешкам типа манков или театралов гораздо более спорные пенки пачками ставят и никто за эти подлости не отвечает..
поэтому ты должен спокойно и без нервов принять данность что ливерпулю невероятно фартануло целый ряд причин способствовал этому ручной судья раслабленые барсуки выдохшийся тотенхем и тп
Эллочка
Эллочка ответил -Иван Калита-
   54 / 746
сегодня в 15:10
Никакой помощи там не было, была игра высокоподнятой рукой в штрафной, тем же мешкам типа манков или театралов гораздо более спорные пенки пачками ставят и никто за эти подлости не отвечает..
ну ты за ливерпуль болеешь и гнешь свою линию защиты а мне как нейтральной зрительнице конечно виднее
-Иван Калита-
-Иван Калита- ответил Эллочка
   284 / 746
сегодня в 15:06
Никакой помощи там не было, была игра высокоподнятой рукой в штрафной, тем же мешкам типа манков или театралов гораздо более спорные пенки пачками ставят и никто за эти подлости не отвечает..
Эллочка
Эллочка
   54 / 746
сегодня в 14:58
в целом ливерпуль неплохо сыграл но помощь скомины була существеная
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