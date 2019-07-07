Клопп: «Победа в ЛЧ была очень особенной для нас»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал на тему чемпионства в ЛЧ .

Речь идет не о том, что мы можем быть окончательно удовлетворенными, что пришла пора заканчивать наши карьеры, ведь мы выиграли Лигу чемпионов. Нам еще многое нужно сделать.

Мы действительно почувствовали запах победы - мы играли в финале, мы выиграли финал, мы увидели целый город людей, которые нас встречали. Это то, к чему вы можете привыкнуть, но вы хотите это чувствовать чаще.

Эта победа была очень особенной для нас, такое не забывается. Когда вы в будущем будете оглядывать назад, то будете вспоминать об этом, и никто не сможет отобрать это у вас.