«Спартак» согласовал покупку Яниса Хаджи за 11 млн евро

сегодня, 22:18

Нападающий «Вииторула» перейдет в «Спартак» за 10,5-11 млн евро. Гендиректор «красно-белых» Томас Цорн согласовал трансфер, официально о сделке объявят в ближайшие дни.

«Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у «Генка» и «Севильи». В Москве Янис будет зарабатывать около 2 млн евро в год вместе с бонусами.

В сезоне-2018/19 Хаджи провел 39 матчей за «Вииторул» во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии.