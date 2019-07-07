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«Спартак» согласовал покупку Яниса Хаджи за 11 млн евро

сегодня, 22:18

Нападающий «Вииторула» Янис Хаджи перейдет в «Спартак» за 10,5-11 млн евро. Гендиректор «красно-белых» Томас Цорн согласовал трансфер, официально о сделке объявят в ближайшие дни.

«Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у «Генка» и «Севильи». В Москве Янис будет зарабатывать около 2 млн евро в год вместе с бонусами.

В сезоне-2018/19 Хаджи провел 39 матчей за «Вииторул» во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии.

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BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил 25процентный клоун
   129 / 748
сегодня в 23:48
Неизвестно что получится. В фиорентине за два года не получилось
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   2 / 748
сегодня в 23:46
Прядкин?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   2 / 748
сегодня в 23:45
Согласен, именно это, что первое приходит в голову, сомнения в опыте Цорна,дорвался до возможностей и давай махать своим не окрепшим юношеским максимализмом, понимая что век гендиректора Спартака не так уж и велик, чтобы помнили..
Пока что видно, что Цорн придерживается четкого плана, и дает шанс тем, кто пришелся не в милость большим европейским командам, берут пацанов под основу и на контракты вдвое меньшие чем у отработоного материала
tolctoy
tolctoy ответил jilbar
   686 / 748
сегодня в 23:45
Скоро у свиней прибавится головной боли от такого румына.
У тебя головной боли уже прибавилось.
Гавроша
Гавроша ответил ziborock
   117 / 748
сегодня в 23:45
Парень талантливый, в отца! Посмотрим как проявит себя в РЧ!
Марадонны сына купите, главное белый порошок подкатите - он же весь о отца.
Армейская душа
Армейская душа
   362 / 748
сегодня в 23:42
Текущая стоимость:
6,00 Млн €

Федуну впарили в два раза дороже. Думаю и зарплата раз в 5 выросла, а то упирался )))
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   117 / 748
сегодня в 23:40
Сын Дзюбы? Быстрова? Кто был первый?
Сын федуна.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   50 / 748
сегодня в 23:38
В Европе существует огромное количество клубов, которые и именитее, и богаче, и популярнее, с более адекватным скаутингом чем у спартака. И тут вдруг чудо - спартак откопал самородок! Атлетико дурачки - выкинули 126 лямов за какого то Феликса 19 летнего, а тут гений всего на год старше и в 10 раз дешевле.
ziborock
ziborock
   7 / 748
сегодня в 23:32
Парень талантливый, в отца! Посмотрим как проявит себя в РЧ!
jilbar
jilbar
   154 / 748
сегодня в 23:31
Скоро у свиней прибавится головной боли от такого румына.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   2 / 748
сегодня в 23:30
Сын Дзюбы? Быстрова? Кто был первый?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
   2 / 748
сегодня в 23:29
Респект!
Но тут парень и на уровне сборной колотит и сильным румынским командам прикладывал, но главное возраст, очень правильный
Гавроша
Гавроша
   117 / 748
сегодня в 23:28
Итак, сын известного футболиста решил завязать с карьерой и пойти в тарасовку за деньгами. Ну что же, не он первый.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   40 / 748
сегодня в 23:27
Если правда, то пригодится. Омолаживается команда и это хорошо. Поглядим... 🤔.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил 25процентный клоун
   50 / 748
сегодня в 23:25
Я во двор когда выхожу, мяч покидать, тоже китайских студентов и прочую детвору раскидываю (кмс по баскетболу). В общем по твоей логике мне Лейкерс контракт должны предложить.
13 RUS
13 RUS
   222 / 748
сегодня в 23:24
Попал пацан
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Армейская душа
   2 / 748
сегодня в 23:20
Я умею читать игру, игрока, женщину... а зачем мне заголовки соккера? бред же, очередной, он полузащитник
EAGinLE
EAGinLE
   37 / 748
сегодня в 23:18
Удачи Спартак
Армейская душа
Армейская душа ответил 25процентный клоун
   362 / 748
сегодня в 23:14
А статистику лень глянуть? Тотоже, для дватцатилетнего полузащитника 20+результативных действий за сезон это Топ
Нападающий «Вииторула» Янис Хаджи - читать не умеешь?
Дима Головашич
Дима Головашич ответил cska1948
   133 / 748
сегодня в 23:14
Это цыгане круто развели Федуна.
Круто развести - это продать Влашича за 12 лямов, создавая иллюзию востребованности в Европе)) Влашич - средний игрок, которых в нашей РПЛ всегда было достаточно.
МКС
МКС
   21 / 748
сегодня в 23:10
Ох и накидает чувак сине черно голубым)))
parallels
parallels
   16 / 748
сегодня в 23:08
рапид.
parallels
parallels
   16 / 748
сегодня в 23:08
бедный игрок, так рано завершил карьеру ((
dzvinka
dzvinka
   22 / 748
сегодня в 23:02
    МКС
    МКС
       21 / 748
    сегодня в 23:00
    Бомжи так радеют за бензин

    Такое очучение что весь Питер на Лукойле заправляется))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил LOpp
       2 / 748
    сегодня в 22:55
    Это наш френки де йонг, 21 результативное действие за сезон, это явно голодный до побед пацан, но2 миллиона((( это много, у парня может башку снести от таких бабок
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
       2 / 748
    сегодня в 22:54
    А статистику лень глянуть? Тотоже, для дватцатилетнего полузащитника 20+результативных действий за сезон это Топ
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 748
    сегодня в 22:52
    Игрок более чем хороший, и фамилия не позволит ему дурака валять,вообщем осталось тренера нвйти, который все эти таланты вывезет на мировой уровень. Кононов? Посмотрим
    Caniggia
    Caniggia
       74 / 748
    сегодня в 22:49
    Если он такой же талантливый как папаша, то это будет самый сильный легионер в Спартаке за всю историю.
    nautilus163
    nautilus163
       715 / 748
    сегодня в 22:48
    Теперь вот и цыгане оставят Спартак "с носом" !
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