«Спартак» согласовал покупку Яниса Хаджи за 11 млн евро

Нападающий «Вииторула» Янис Хаджи перейдет в «Спартак» за 10,5-11 млн евро. Гендиректор «красно-белых» Томас Цорн согласовал трансфер, официально о сделке объявят в ближайшие дни.
«Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у «Генка» и «Севильи». В Москве Янис будет зарабатывать около 2 млн евро в год вместе с бонусами.
В сезоне-2018/19 Хаджи провел 39 матчей за «Вииторул» во всех турнирах, забил 14 голов и помог команде выиграть Кубок Румынии.
Пока что видно, что Цорн придерживается четкого плана, и дает шанс тем, кто пришелся не в милость большим европейским командам, берут пацанов под основу и на контракты вдвое меньшие чем у отработоного материала
Пока что видно, что Цорн придерживается четкого плана, и дает шанс тем, кто пришелся не в милость большим европейским командам, берут пацанов под основу и на контракты вдвое меньшие чем у отработоного материала
6,00 Млн €
Федуну впарили в два раза дороже. Думаю и зарплата раз в 5 выросла, а то упирался )))
6,00 Млн €
Федуну впарили в два раза дороже. Думаю и зарплата раз в 5 выросла, а то упирался )))
Но тут парень и на уровне сборной колотит и сильным румынским командам прикладывал, но главное возраст, очень правильный
Но тут парень и на уровне сборной колотит и сильным румынским командам прикладывал, но главное возраст, очень правильный
Такое очучение что весь Питер на Лукойле заправляется))))
Такое очучение что весь Питер на Лукойле заправляется))))