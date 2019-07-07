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«Витория» Сетубал предлагает трехлетний контракт капитану «Зенита-2»

сегодня, 19:18

Агент капитана «Зенита-2» Артема Вяткина Джамал Акаев рассказал об интересе к игроку со стороны клуба высшей лиги чемпионата Португалии «Витории» Сетубал. 

Да, это правда, что Артем интересен «Витории». Клуб предлагает контракт на три года. Со спортивной точки зрения это очень интересный вариант для нас. Но, к сожалению, пока не можем договориться по условиям личного контракта.

В мае сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого португальского клуба - «Жил Висенте».

Напомним, что Вяткин вернулся в «Зенит-2» из аренды из финского «Лахти» в феврале.

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Miaf
Miaf
   12 / 748
сегодня в 20:17
Дзюбе Предлагают контракт тренера в антарктиде , будет пингвинов учить футболить
Питер Ман
Питер Ман
   29 / 748
сегодня в 19:36
Зенит-2 воспитывает игроков для европейских клубов, браво!
cska1948
cska1948
   39 / 748
сегодня в 19:33
"...Но, к сожалению, пока не можем договориться по условиям личного контракта..."
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Видимо Виктория хочет не игроку платить, а чтобы игрок ей приплатил за такое щедрое предложение.
ДСА
ДСА
   198 / 748
сегодня в 19:25
В Зените-2 больше платят.
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