«Витория» Сетубал предлагает трехлетний контракт капитану «Зенита-2»

сегодня, 19:18

Агент капитана «Зенита-2» Артема Вяткина Джамал Акаев рассказал об интересе к игроку со стороны клуба высшей лиги чемпионата Португалии «Витории» Сетубал.

Да, это правда, что Артем интересен «Витории». Клуб предлагает контракт на три года. Со спортивной точки зрения это очень интересный вариант для нас. Но, к сожалению, пока не можем договориться по условиям личного контракта.

В мае сообщалось об интересе к футболисту со стороны другого португальского клуба - «Жил Висенте».

Напомним, что Вяткин вернулся в «Зенит-2» из аренды из финского «Лахти» в феврале.