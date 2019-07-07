«Зенит» интересуется Лаксальтом, «Милан» хочет за игрока 15 млн евро

сегодня, 17:32

«Милан» намерен продать левого защитника .

У «россонери» перебор по игрокам на левом фланге обороны, и первым кандидатом на выход является именно уругваец. За 26-летнего футболиста «Милан» хочет получить 15 млн евро.

На Лаксальта претендуют «Аталанта» и «Зенит», интересовавшийся игроком еще год назад.

Футболист, который может сыграть также и слева в полузащите, в прошлом сезоне провел за «Милан» 20 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.