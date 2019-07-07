«Зенит» интересуется Лаксальтом, «Милан» хочет за игрока 15 млн евро

«Милан» намерен продать левого защитника Диего Лаксальта.
У «россонери» перебор по игрокам на левом фланге обороны, и первым кандидатом на выход является именно уругваец. За 26-летнего футболиста «Милан» хочет получить 15 млн евро.
На Лаксальта претендуют «Аталанта» и «Зенит», интересовавшийся игроком еще год назад.
Футболист, который может сыграть также и слева в полузащите, в прошлом сезоне провел за «Милан» 20 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.
Он с детства какой-то странный.
https://www.youtube.com/watch?v=qiy_VZmqXDw
Он с детства какой-то странный.
а лучше смочи ее
тогда войдет как по маслу
а лучше смочи ее
тогда войдет как по маслу
на сухую не так приятно входит
на сухую не так приятно входит
- Хочу еще.
Вот ненасытная. И куда ей столько лезет?😂
- Хочу еще.
Вот ненасытная. И куда ей столько лезет?😂
Меня не интересуют ваши телодвижения
Я открываю состав клуба
А Там ..............................
Меня не интересуют ваши телодвижения
Я открываю состав клуба
А Там ..............................
Семак с Рибалтой достаточно спокойно разруливают огрехи плачевной трансферной политики предшествующих сезонов...Полоз в Сочи...Цаллагов,Новосельцев там же...идут переговоры о переходе Луки и Мака в Рубин...Эрнани и Краневиттеру ищут клубы...
Привсём уважении...Ивановичу и Нобоа на двоих 70 лет...
Несомненно год перед новым лимитом будет определяющим....
Если "московские байки" про 4 состава Зенита и имели место быть...то ни как не относятся к грядущим переменам....
Можешь хоть до изжоги уверять всех что Зенит накупит 30 легионеров - но это невозможно по причине условий нового лимита...
И посему не вижу смысла в твоём очередном желчном опусе....
Семак с Рибалтой достаточно спокойно разруливают огрехи плачевной трансферной политики предшествующих сезонов...Полоз в Сочи...Цаллагов,Новосельцев там же...идут переговоры о переходе Луки и Мака в Рубин...Эрнани и Краневиттеру ищут клубы...
Привсём уважении...Ивановичу и Нобоа на двоих 70 лет...
Несомненно год перед новым лимитом будет определяющим....
Если "московские байки" про 4 состава Зенита и имели место быть...то ни как не относятся к грядущим переменам....
Можешь хоть до изжоги уверять всех что Зенит накупит 30 легионеров - но это невозможно по причине условий нового лимита...
И посему не вижу смысла в твоём очередном желчном опусе....