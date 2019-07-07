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«Зенит» интересуется Лаксальтом, «Милан» хочет за игрока 15 млн евро

сегодня, 17:32

«Милан» намерен продать левого защитника Диего Лаксальта.

У «россонери» перебор по игрокам на левом фланге обороны, и первым кандидатом на выход является именно уругваец. За 26-летнего футболиста «Милан» хочет получить 15 млн евро.

На Лаксальта претендуют «Аталанта» и «Зенит», интересовавшийся игроком еще год назад. 

Футболист, который может сыграть также и слева в полузащите, в прошлом сезоне провел за «Милан» 20 матчей в Серии А, не отметившись результативными действиями.

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Спартак Саныч
Спартак Саныч ответил Qwеrty
сегодня в 19:52
проспал вчера солидно,но хорошо хоть штанги не целует как некоторые
Даже и не знаю,что лучше.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Крутой камерунец
   90 / 745
сегодня в 19:51
не пришОл, а пришёл, не учился ты всё таки,либо учишься, но очень плохо,пока лето - марш повторять русский язык)))
нееет ты не прав я школу закончил в 2002 году с одной тройкой по химии)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Qwеrty
   90 / 745
сегодня в 19:48
как правило болельщики одного клуба объединяются и друг за друга горой,но видимо это не про спартак
ну мы по крайне мере не лижем причинные места ни бомжам ни коням. а вы тока в лёт друг другу, так что свобооден))
Jake Sully
Jake Sully ответил Веселый Мясник
   390 / 745
сегодня в 19:47
готовь дырочку а лучше смочи ее тогда войдет как по маслу
фууууууу!! про дырочки пишет, ясно, понятно((((((( сразу видно спартач...
Qwеrty
Qwеrty ответил Спартак Саныч
   685 / 745
сегодня в 19:47
Лунёва надо менять питерским. Он с детства какой-то странный. https://www.youtube.com/watch?v=qiy_VZmqXDw
проспал вчера солидно,но хорошо хоть штанги не целует как некоторые
Jake Sully
Jake Sully
   390 / 745
сегодня в 19:46
что за перец?
Спартак Саныч
Спартак Саныч
сегодня в 19:44
Лунёва надо менять питерским.
Он с детства какой-то странный.
Qwеrty
Qwеrty ответил Бутсы
   685 / 745
сегодня в 19:41
Я со стороны вижу, что наехал как раз таки не Камерунец.
но он в порядке старшинства обязан быть мудрее,а там вам виднее конечно
Бутсы
Бутсы ответил Qwеrty
   145 / 745
сегодня в 19:39
ты на своего тарасовского наехал без совести и стыда,что за прикол-со своими грызться
Я со стороны вижу, что наехал как раз таки не Камерунец.
Веселый Мясник
Веселый Мясник
сегодня в 19:38
готовь дырочку
а лучше смочи ее
тогда войдет как по маслу
Qwеrty
Qwеrty ответил Крутой камерунец
   685 / 745
сегодня в 19:38
во первых, он мне не свой,я не должен уважать кого то лишь и за за того, что он болеет за тот же клуб,во вторых, кто на кого наехал то?))
как правило болельщики одного клуба объединяются и друг за друга горой,но видимо это не про спартак
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Мишаня Дмитриев
   45 / 745
сегодня в 19:37
ааа, с 20-х чисел? а в каком классе? в 9-ом или 11-ом или 12-ом? мааам а когда у меня выпускной? аа, уже был? в 2000-ом а и в 2002-ом? ой а я еще из армии в 2006-ом пришол? маам спасибо а то тут мне проясняют непонятное чего-то, все мам, пока я тут дальше сам. Слушаю вас внимательно... и да про 70 постов, так перманент основы выдали как и многим КБ но это просто совпадение, а не предвзятость, но мы верим)))
не пришОл, а пришёл, не учился ты всё таки,либо учишься, но очень плохо,пока лето - марш повторять русский язык)))
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Qwеrty
   45 / 745
сегодня в 19:36
ты на своего тарасовского наехал без совести и стыда,что за прикол-со своими грызться
во первых, он мне не свой,я не должен уважать кого то лишь и за за того, что он болеет за тот же клуб,во вторых, кто на кого наехал то?))
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   48 / 745
сегодня в 19:34
В том году история была та же самая,зенит интересуется тем,зенит интересуется этим и в день по 3-4 слуха минимум,в итоге паредас,забалотный ригони,молло!!
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Крутой камерунец
   90 / 745
сегодня в 19:34
если бы ты в школе учился,ты бы знал что с очень давних времен выпускной проводится в начале 20х чисел июня))) и не видел бы ничего странного)) и да,я общаюсь с каким то ноунеймом у которого самого 70 постов, и он называет меня клоном)))
ааа, с 20-х чисел? а в каком классе? в 9-ом или 11-ом или 12-ом? мааам а когда у меня выпускной? аа, уже был? в 2000-ом а и в 2002-ом? ой а я еще из армии в 2006-ом пришол? маам спасибо а то тут мне проясняют непонятное чего-то, все мам, пока я тут дальше сам. Слушаю вас внимательно... и да про 70 постов, так перманент основы выдали как и многим КБ но это просто совпадение, а не предвзятость, но мы верим)))
Qwеrty
Qwеrty ответил Крутой камерунец
   685 / 745
сегодня в 19:33
если бы ты в школе учился,ты бы знал что с очень давних времен выпускной проводится в начале 20х чисел июня))) и не видел бы ничего странного)) и да,я общаюсь с каким то ноунеймом у которого самого 70 постов, и он называет меня клоном)))
ты на своего тарасовского наехал без совести и стыда,что за прикол-со своими грызться
Веселый Мясник
Веселый Мясник
сегодня в 19:32
будь готов смочить дырочку
на сухую не так приятно входит
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   21 / 745
сегодня в 19:32
    Gunslinger
    Gunslinger ответил Jeck Denielse
       291 / 745
    сегодня в 19:29
    Ну зачем ты напраслину гонишь.... Семак с Рибалтой достаточно спокойно разруливают огрехи плачевной трансферной политики предшествующих сезонов...Полоз в Сочи...Цаллагов,Новосельцев там же...идут переговоры о переходе Луки и Мака в Рубин...Эрнани и Краневиттеру ищут клубы... Привсём уважении...Ивановичу и Нобоа на двоих 70 лет... Несомненно год перед новым лимитом будет определяющим.... Если "московские байки" про 4 состава Зенита и имели место быть...то ни как не относятся к грядущим переменам.... Можешь хоть до изжоги уверять всех что Зенит накупит 30 легионеров - но это невозможно по причине условий нового лимита... И посему не вижу смысла в твоём очередном желчном опусе....
    А все желчные опусы от БЕЗНАДЁГИ, ТО ЕСТЬ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПОВЛИЯТЬ НА ХОД СОБЫТИЙ! :)))
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Мишаня Дмитриев
       45 / 745
    сегодня в 19:26
    так ты был бы занят сдачей егэ а не штамповал тут клонов)))
    если бы ты в школе учился,ты бы знал что с очень давних времен выпускной проводится в начале 20х чисел июня))) и не видел бы ничего странного)) и да,я общаюсь с каким то ноунеймом у которого самого 70 постов, и он называет меня клоном)))
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Крутой камерунец
       90 / 745
    сегодня в 19:22
    что в этом странного?
    так ты был бы занят сдачей егэ а не штамповал тут клонов)))
    Rheinfall
    Rheinfall
       192 / 745
    сегодня в 19:21
    средненький игрок. уругвайцу лучше в Аталанту , чемп знакомый и возможно там его норм прокачают.
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Мишаня Дмитриев
       45 / 745
    сегодня в 19:20
    странно, что егэ уже кончился
    что в этом странного?
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
       90 / 745
    сегодня в 19:17
    Ну зачем ты напраслину гонишь.... Семак с Рибалтой достаточно спокойно разруливают огрехи плачевной трансферной политики предшествующих сезонов...Полоз в Сочи...Цаллагов,Новосельцев там же...идут переговоры о переходе Луки и Мака в Рубин...Эрнани и Краневиттеру ищут клубы... Привсём уважении...Ивановичу и Нобоа на двоих 70 лет... Несомненно год перед новым лимитом будет определяющим.... Если "московские байки" про 4 состава Зенита и имели место быть...то ни как не относятся к грядущим переменам.... Можешь хоть до изжоги уверять всех что Зенит накупит 30 легионеров - но это невозможно по причине условий нового лимита... И посему не вижу смысла в твоём очередном желчном опусе....
    вискарь, ты не прав про МКС, и да там не 4-ре состава у вас))) 14-ть это ближе к теме, ну сам посуди зачем столько иждивенцев вы держите на скамье в арендах и прочее на ЗП? ну смешно согласись?))) отдалибы бабос пенсионерам на повышение, дороги по которым ты ездишь или сделали или бесплатными сделали, но нет будем платить Зп скамейко-полировщикам и арендёрам))) ну смешно же)))?
    МКС
    МКС ответил Jeck Denielse
       23 / 745
    сегодня в 19:13
    Ну зачем ты напраслину гонишь.... Семак с Рибалтой достаточно спокойно разруливают огрехи плачевной трансферной политики предшествующих сезонов...Полоз в Сочи...Цаллагов,Новосельцев там же...идут переговоры о переходе Луки и Мака в Рубин...Эрнани и Краневиттеру ищут клубы... Привсём уважении...Ивановичу и Нобоа на двоих 70 лет... Несомненно год перед новым лимитом будет определяющим.... Если "московские байки" про 4 состава Зенита и имели место быть...то ни как не относятся к грядущим переменам.... Можешь хоть до изжоги уверять всех что Зенит накупит 30 легионеров - но это невозможно по причине условий нового лимита... И посему не вижу смысла в твоём очередном желчном опусе....
    Дружок

    Меня не интересуют ваши телодвижения

    Я открываю состав клуба

    А Там ..............................
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Крутой камерунец
       90 / 745
    сегодня в 19:13
    странно что не зулус))
    странно, что егэ уже кончился
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил jilbar
       90 / 745
    сегодня в 19:11
    Стыдно то всё равно будет за спартак.
    о, новый клон
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил МКС
       26 / 745
    сегодня в 19:10
    У бомжей всего 20ть хавбеков Надо продлить скамейку до 30ти А то недобор
    Ну зачем ты напраслину гонишь....
    Семак с Рибалтой достаточно спокойно разруливают огрехи плачевной трансферной политики предшествующих сезонов...Полоз в Сочи...Цаллагов,Новосельцев там же...идут переговоры о переходе Луки и Мака в Рубин...Эрнани и Краневиттеру ищут клубы...
    Привсём уважении...Ивановичу и Нобоа на двоих 70 лет...
    Несомненно год перед новым лимитом будет определяющим....
    Если "московские байки" про 4 состава Зенита и имели место быть...то ни как не относятся к грядущим переменам....
    Можешь хоть до изжоги уверять всех что Зенит накупит 30 легионеров - но это невозможно по причине условий нового лимита...
    И посему не вижу смысла в твоём очередном желчном опусе....
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       45 / 745
    сегодня в 19:07
    странно что не зулус))
    jilbar
    jilbar
       170 / 745
    сегодня в 19:02
    Стыдно то всё равно будет за спартак.
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