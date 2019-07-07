Завтра Сутормин пройдет медобследование для «Зенита»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин завтра пройдет медобследование для «Зенита». Со вторника футболист начнет тренироваться с питерским клубом.
Напомним, что Сутормин совсем недавно перешел в «Рубин» из «Оренбурга».
Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин завтра пройдет медобследование для «Зенита». Со вторника футболист начнет тренироваться с питерским клубом.
Напомним, что Сутормин совсем недавно перешел в «Рубин» из «Оренбурга».
Но стыдно парни не за Зенит, стыдно за бомжа Гену Орлова...старого маразматика и не менее старого и не менее маразматика свинью Рейнгольда, а также за фантазёра коня Бабаева!
Но стыдно парни не за Зенит, стыдно за бомжа Гену Орлова...старого маразматика и не менее старого и не менее маразматика свинью Рейнгольда, а также за фантазёра коня Бабаева!