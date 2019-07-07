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Завтра Сутормин пройдет медобследование для «Зенита»

сегодня, 17:36

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин завтра пройдет медобследование для «Зенита». Со вторника футболист начнет тренироваться с питерским клубом.

Напомним, что Сутормин совсем недавно перешел в «Рубин» из «Оренбурга».

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger ответил Leha-ha50
   291 / 745
сегодня в 19:27
Значит лавку нарастили!!!
Лимит новый диктует правила игры 69.... :)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 745
сегодня в 19:03
Значит лавку нарастили!!!
Garrincha58
Garrincha58
   181 / 745
сегодня в 19:02
завтра напишут что он переходит в Спартак
nikoladolgov
nikoladolgov
   298 / 745
сегодня в 18:59
Ну вот еще один бедолага мячик подавать пришел ...
Footbolista
Footbolista
   3 / 745
сегодня в 18:58
Рубиноволазурный сериал: Сутормин. Челночные слухи...
морозз
морозз
   13 / 745
сегодня в 18:56
На этом карьера молодого подающего надежды футболиста на ближайшие несколько лет завершена! Будет на скамейке играть в тетрис, развлекаться в Пулково, копить бабло в сундуке и мечтать о футболе!
Но стыдно парни не за Зенит, стыдно за бомжа Гену Орлова...старого маразматика и не менее старого и не менее маразматика свинью Рейнгольда, а также за фантазёра коня Бабаева!
Old16
Old16
сегодня в 18:47
фу %ля фу нахо%
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   90 / 745
сегодня в 18:38
медобслед для улучшенного полирования лавки за ЗП и долгожданной аренды чтоб поиграть, браво проект браво
Литейный 4
Литейный 4 ответил Гоша Тамбовский
   9 / 745
сегодня в 18:33
Побывал в рубине, будет вторым бухаровым.
Он ещё не успел побывать в Рубине. Ещё не успел туркмен попортить. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 745
сегодня в 18:30
Опять слухи. Будет день, будет пища. Гыгыгы
Glyba
Glyba
   526 / 745
сегодня в 18:21
Что за возня такая из-за посредственного игрока.
Alpribas
Alpribas
   56 / 745
сегодня в 18:16
Зенит на рубиновом ширпотребе мало ошибался?
МКС
МКС
   23 / 745
сегодня в 18:15
    cska plus
    cska plus
       11 / 745
    сегодня в 18:09
    Договорились значит с казанским.
    jilbar
    jilbar
       170 / 745
    сегодня в 18:02
    Обратно в рубин, толку от него уже не будет.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       48 / 745
    сегодня в 17:59
    стыдно
    серый1925
    серый1925 ответил Miaf
       307 / 745
    сегодня в 17:54
    Жалко Алексея. возможно завтра мы потеряем отличного полузащитника.Он утонет в болоте.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         21 / 745
      сегодня в 17:53
      Прилипите на медосмотре ему, в задние полушария, противозанозную прокладку, чем толше, тем лучше. Об игроках тоже заботиться надо, хоть и бомж🚑).
      Novograd
      Novograd
         394 / 745
      сегодня в 17:46
      А на то что к етому бреду
      Miaf
      Miaf
         12 / 745
      сегодня в 17:42
        Гоша Тамбовский
        Гоша Тамбовский
           516 / 745
        сегодня в 17:41
        Побывал в рубине, будет вторым бухаровым.
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