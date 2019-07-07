«Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

Сообщается, что полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, близок к переходу в «Спартак».
Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. «Спартак» предложил за 20-летнего игрока 12 млн евро. Руководство «красно-белых» ожидает ответа от «Вииторула», который должен поступить до 10 июля.
Если «Вииторул» примет предложение «Спартака», то трансфер Хаджи станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.
Брошенные внуки Пеле подали в суд на деда
Внуки Пеле решили через суд получить деньги с легендарного бразильского футболиста. Двое юношей в возрасте 13 и 15 лет требуют по 6 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на медицинскую страховку и образование.
Там совсем всё плохо.
Брошенные внуки Пеле подали в суд на деда
Внуки Пеле решили через суд получить деньги с легендарного бразильского футболиста. Двое юношей в возрасте 13 и 15 лет требуют по 6 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на медицинскую страховку и образование.
Там совсем всё плохо.
Не даром говорят, что на детях природа отдыхает.
Хаджи старший играл в Реале, Барселоне, признавался лучшим игроком Румынии 20-го века. Младшим же интересуется спартак, за который стыдно.
Не даром говорят, что на детях природа отдыхает.
Хаджи старший играл в Реале, Барселоне, признавался лучшим игроком Румынии 20-го века. Младшим же интересуется спартак, за который стыдно.
Из области Максименко в прошлом ЧР с Динамо М.
Из области Максименко в прошлом ЧР с Динамо М.
Жаль видео разместить нельзя так как логотип присутствует.
Жаль видео разместить нельзя так как логотип присутствует.
Вообщем модель "Аякс", "Бенфика" мне нравится, а разве по другому было паньше?) удачи нашим
Вообщем модель "Аякс", "Бенфика" мне нравится, а разве по другому было паньше?) удачи нашим
Сначала подумал Кантона и Сульшер))
Сначала подумал Кантона и Сульшер))
https://youtu.be/gN7fJLavI5c