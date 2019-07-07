«Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

сегодня, 16:07

Сообщается, что полузащитник румынского «Вииторула» , сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, близок к переходу в «Спартак».

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. «Спартак» предложил за 20-летнего игрока 12 млн евро. Руководство «красно-белых» ожидает ответа от «Вииторула», который должен поступить до 10 июля.

Если «Вииторул» примет предложение «Спартака», то трансфер Хаджи станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.