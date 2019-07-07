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«Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

сегодня, 16:07

Сообщается, что полузащитник румынского «Вииторула» Янис Хаджи, сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи, близок к переходу в «Спартак».

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. «Спартак» предложил за 20-летнего игрока 12 млн евро. Руководство «красно-белых» ожидает ответа от «Вииторула», который должен поступить до 10 июля.

Если «Вииторул» примет предложение «Спартака», то трансфер Хаджи станет самым дорогим в истории чемпионата Румынии.

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил спартак 1987
   209 / 745
сегодня в 17:42
на счёт вратаря из ромы, это просто хитрость Римлян, они при продаже Понсе в другую команду не хилый % заплатили бы за Аргентинца в его первую команду. поэтому договорились со Спартаком за 3 млн евро ( дальше бонусы от успехов Понсе за попадание в лч и чемпионство) ну и после трансфера к нам за 2 млн евро приехал их молодой вратарь стоимостью 75 тысяч долларов.
походу римляне выкупят своего вратаря через годик за 100 тыш и тема закрыта!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Шуnя771
   46 / 745
сегодня в 17:39
А у Пеле сын. внук есть? Коням подошел бы)
Сын легендарного бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, более известный как Эдиньо, приговоренный к почти 13 годам тюрьмы за отмывание денег и незаконный оборот наркотиков.
Брошенные внуки Пеле подали в суд на деда
Внуки Пеле решили через суд получить деньги с легендарного бразильского футболиста. Двое юношей в возрасте 13 и 15 лет требуют по 6 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на медицинскую страховку и образование.



Там совсем всё плохо.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   47 / 745
сегодня в 17:37
М-да
Не даром говорят, что на детях природа отдыхает.
Хаджи старший играл в Реале, Барселоне, признавался лучшим игроком Румынии 20-го века. Младшим же интересуется спартак, за который стыдно.
MAUS
MAUS ответил Footbolista
   209 / 745
сегодня в 17:36
Будет Ихоряну и Луню такие закидывать)... https://www.youtube.com/watch?v=gN7fJLavI5c
Удар хорош, но гол вратарский.
Из области Максименко в прошлом ЧР с Динамо М.
Литейный 4
Литейный 4
   9 / 745
сегодня в 17:35
Шлакову шлак. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   128 / 745
сегодня в 17:31
Рекорд Румынии
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   279 / 745
сегодня в 17:27
Я думаю это не правильное решение
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Шуnя771
   4 / 745
сегодня в 17:26
Главное, что Вернблунм в столице никакую не "покусал"
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 745
сегодня в 17:25
Главное чтобы бакланом по жизни не был или с лазурными вкраплениями, ну не любят у нас такое, не было и не будет
Шуnя771
Шуnя771
   152 / 745
сегодня в 17:24
А у Пеле сын. внук есть? Коням подошел бы)
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Aчиститель
   51 / 745
сегодня в 17:20
Все достоинство Яниса Ходжи только то, что он сын Георге Ходжи и Янис.
Славнов,как настроение после вчерашнего?))))
Aчиститель
Aчиститель
   238 / 745
сегодня в 17:15
Все достоинство Яниса Ходжи только то, что он сын Георге Ходжи и Янис.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   44 / 745
сегодня в 17:15
Где ссылка, что Спартак предложил за Хаджи 12 млн..... 😁. Утятина.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил 25процентный клоун
   44 / 745
сегодня в 17:12
Про кровь не знаю, но он должен играть в своем амплуа.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Владимир_Спартак
   4 / 745
сегодня в 17:10
Помимо его мастерства я очень ценю его кровь, бойцовскую, может он не совсем командный игрок?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил 25процентный клоун
   44 / 745
сегодня в 17:07
Хани мастак, но он же не левый край а под нападающим. Ставили бы его на свое место парень бы играл.
Байкал-38
Байкал-38
   46 / 745
сегодня в 17:05
В одной из серии "Наша Раша" Гатальского хотел выкупить отец. Вот и здесь так же будет если Ясин перейдёт в Спартак.
Жаль видео разместить нельзя так как логотип присутствует.
спартак 1987
спартак 1987 ответил 25процентный клоун
   134 / 745
сегодня в 17:05
на счёт вратаря из ромы, это просто хитрость Римлян, они при продаже Понсе в другую команду не хилый % заплатили бы за Аргентинца в его первую команду. поэтому договорились со Спартаком за 3 млн евро ( дальше бонусы от успехов Понсе за попадание в лч и чемпионство) ну и после трансфера к нам за 2 млн евро приехал их молодой вратарь стоимостью 75 тысяч долларов.
valt134
valt134 ответил 25процентный клоун
   97 / 745
сегодня в 17:00
Насмешил, право слово... Не дорос ни до того, ни до другого. Удачи Спартаку!
11-и метровый
11-и метровый
   62 / 745
сегодня в 16:59
Денег народных на незнамо что не жалко.
drug01
drug01
   95 / 745
сегодня в 16:58
Очередная сделка!
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   231 / 745
сегодня в 16:56
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил спартак 1987
       4 / 745
    сегодня в 16:56
    Дело говоришь, в одном лишь не согласен, Ханни талантище и просто супер топ, и я никак не пойму что ему мешает заиграть у нас
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил спартак 1987
       4 / 745
    сегодня в 16:54
    Ты знаешь, это наверно тот самый сезон, когда я очень хочу попадания в ЛЕ, пацанам нашим, а их много, это просто сверх необходимо. И вообще, раз уж молодой коллектив, то надо чтобы он и был ровненький, молодой, результаты простим, шапкозакидательство нет. Главное чтобы коновалы не поломали пацанву.
    Вообщем модель "Аякс", "Бенфика" мне нравится, а разве по другому было паньше?) удачи нашим
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил cska plus
       131 / 745
    сегодня в 16:54
    Обворовал федун народ теперь покупает зулусов и цыган.
    чувааак ты не представляешь как смачно ты поцеловал проект в срамное место сейчас... федун обворовал, о май гад... твой женя гинер спонсирует ваш табун со своего кармана, Леня двухтрофеич спонсирует Спартак со своего кармана, Зенит кормится за счет государства - а Федун обворовал народ... Лооогика
    спартак 1987
    спартак 1987 ответил 25процентный клоун
       134 / 745
    сегодня в 16:53
    справа есть Бакаев, на которого пока вся надежда в этом сезоне, Ташаев похоже своей игрой, как и Ломовицкий Кононова разочаровал, нам срочно нужно приобрести пару вингеров и распрощаться с Ханни, Алжирец просто не уровень Спартака. не помешал бы быстрый нападающий, Понсе пока на голову слабее Зе Луиша
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил valt134
       4 / 745
    сегодня в 16:51
    Ну будь здоров)
    Сначала подумал Кантона и Сульшер))
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Footbolista
       131 / 745
    сегодня в 16:49
    Цыган обычно специалист по лошадям...надо брать...
    Братюнь остро и тонко))) браво, мои аплодисменты =)))
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 745
    сегодня в 16:49
    Будет Ихоряну и Луню такие закидывать)...

    спартак 1987
    спартак 1987 ответил 25процентный клоун
       134 / 745
    сегодня в 16:48
    однозначно нужно покупать, у Хаджи отличная пресса, на него обратили внимание лондонский арсенал и севилья. Игнатов понравился в матче против быков на кубке матч премьер, но на весь сезон его точно не хватит, на Джано надежды почти нет ( а если Спартак попадёт в группу ле?)
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