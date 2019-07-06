Сутормин еще может остаться в «Рубине», а не перейти в «Зенит»

сегодня, 19:15

Трансферная сага вокруг полузащитника пока и не думает заканчиваться.

По данным СМИ , вопрос с переходом Сутормина в «Зенит» еще отнюдь не решен, футболист имеет шансы остаться в «Рубине». У Сутормина действительно есть возможность перебраться в Петербург, однако сам игрок пока не дал согласие на трансфер. Итоговое решение будет зависеть от него.

Напомним, что «Оренбург», где ранее играл Сутормин, вел переговоры с «Зенитом» по игроку, однако неожиданно в дело вмешался «Рубин», предложивший футболисту более высокую зарплату. Уже после перехода игрока в «Рубин» выяснилось, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. Из-за этого переход официально не зарегистрирован, поэтому у питерцев есть возможность купить футболиста.