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Сутормин еще может остаться в «Рубине», а не перейти в «Зенит»

сегодня, 19:15

Трансферная сага вокруг полузащитника Алексея Сутормина пока и не думает заканчиваться.

По данным СМИ, вопрос с переходом Сутормина в «Зенит» еще отнюдь не решен, футболист имеет шансы остаться в «Рубине». У Сутормина действительно есть возможность перебраться в Петербург, однако сам игрок пока не дал согласие на трансфер. Итоговое решение будет зависеть от него.

Напомним, что «Оренбург», где ранее играл Сутормин, вел переговоры с «Зенитом» по игроку, однако неожиданно в дело вмешался «Рубин», предложивший футболисту более высокую зарплату. Уже после перехода игрока в «Рубин» выяснилось, что трансфер со стороны «Оренбурга» оформил штатный селекционер, не имеющий права подписывать такие бумаги. Из-за этого переход официально не зарегистрирован, поэтому у питерцев есть возможность купить футболиста.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил tuman960
   74 / 711
сегодня в 20:27
где Рубин там всегда чернуха!!!
А не пояснишь,что есть чернуха?
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил Ангел неБесГрешен
   74 / 711
сегодня в 20:24
Решат вопрос полюбовно. Рубину еще двух игроков Зенита покупать...
Теперь уже не покупать,а в дар принимать!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   34 / 711
сегодня в 20:07
Решат вопрос полюбовно.
Рубину еще двух игроков Зенита покупать...
МКС
МКС
   22 / 711
сегодня в 20:07
Сутормин уже как продажная девка

Не знает под кого лечь
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 711
сегодня в 20:03
Прям сериал детективный !!!
tuman960
tuman960
   242 / 711
сегодня в 20:02
где Рубин там всегда чернуха!!!
particular
particular
   2 / 711
сегодня в 19:52
Сутормин не та фигура, вокруг которой стоит поднимать столько ажиотажа..:))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил Владимир_Спартак
   77 / 711
сегодня в 19:40
Запутали.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   77 / 711
сегодня в 19:40
Сутормину удачи,где бы он не оказался!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   48 / 711
сегодня в 19:38
Запутался в двух 🌲 🌲 соснах...) 😊
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответил Питер Ман
   77 / 711
сегодня в 19:38
И где спортивное составляющее,где спорт без политики??Во что мы играем? У кого круче чин?
cska plus
cska plus
   10 / 711
сегодня в 19:29
Действительно сага.
Питер Ман
Питер Ман
   50 / 711
сегодня в 19:20
Лучше рубину остановиться, пока по серьезному за них не взялись.. Один звонок из Кремля и дело в шляпе, как в 2009
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