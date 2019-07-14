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Бебето: «Всем сердцем надеюсь, что Неймар включит голову»

14 июля 2019, 18:31

Экс-нападающий сборной Бразилии Бебето надеется, что форвард ПСЖ Неймар перестанет создавать вокруг себя проблемы.

Я всем сердцем надеюсь, что Неймар включит голову. Он даже не представляет, что творит. Он должен быть примером. Сейчас лучше бы мы говорили о том, как Неймар забивает голы, о том, что он помогает сборной Бразилии.

Я очень поддерживаю Неймара и считаю его отличным игроком. У каждой команды есть для него место. Я очень к нему привязался и надеюсь, что он всё-таки включит голову и вновь станет тем счастливым парнем, который и нас делал счастливыми на поле и за его пределами. Хочется говорить о достижениях Неймара, а не о других вещах.

Напомним, Неймар не вернулся в расположение ПСЖ в назначенную дату, чем вызвал гнев руководства клуба. Парижане рассматривают возможность его продажи.

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112910415
112910415
   89 / 802
14 июля в 22:07
увы, такие парни обычно вспоминают про голову, когда подходит футбольная старость ...
ЮЗИК
ЮЗИК
   142 / 802
14 июля в 19:46
Походу там включать нечего
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 19:06
Половину проблем создаёт его агент. Но избавиться от него не вариант, так как по совместительству он ещё и отец.
Romeo 777
Romeo 777
   494 / 802
14 июля в 18:44
Там нечего включать...
dimagas1
dimagas1
   195 / 802
14 июля в 18:35
Бебето здраво мыслит)
ДАША Д
ДАША Д
   179 / 802
14 июля в 18:34
В голове только счётчик денег.
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