Бебето: «Всем сердцем надеюсь, что Неймар включит голову»

Экс-нападающий сборной Бразилии Бебето надеется, что форвард ПСЖ Неймар перестанет создавать вокруг себя проблемы.

Я всем сердцем надеюсь, что Неймар включит голову. Он даже не представляет, что творит. Он должен быть примером. Сейчас лучше бы мы говорили о том, как Неймар забивает голы, о том, что он помогает сборной Бразилии.

Я очень поддерживаю Неймара и считаю его отличным игроком. У каждой команды есть для него место. Я очень к нему привязался и надеюсь, что он всё-таки включит голову и вновь станет тем счастливым парнем, который и нас делал счастливыми на поле и за его пределами. Хочется говорить о достижениях Неймара, а не о других вещах.