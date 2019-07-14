Неймар: «Я не супергерой и не идеальный кумир»

Нападающий ПСЖ Неймар выступил с речью на мероприятии, организованном его благотворительным фондом.

Я не супергерой и не идеальный кумир. У меня тоже бывают неприятные моменты, когда хочется уйти домой и спрятаться, провести время с друзьями и семьей.

Я не супергерой, который способен выдержать всё давление мира. Стараюсь прилагать все усилия, потому что знаю, что стал примером не только для моей семьи и моего сына, но и для большинства детей, которые находятся здесь. Я знаю, что на мне лежит большая ответственность, и я постараюсь проявлять себя наилучшим образом. Самое главное - всегда быть честным.