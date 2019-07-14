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Неймар: «Я не супергерой и не идеальный кумир»

14 июля 2019, 17:44

Нападающий ПСЖ Неймар выступил с речью на мероприятии, организованном его благотворительным фондом.

Я не супергерой и не идеальный кумир. У меня тоже бывают неприятные моменты, когда хочется уйти домой и спрятаться, провести время с друзьями и семьей.

Я не супергерой, который способен выдержать всё давление мира. Стараюсь прилагать все усилия, потому что знаю, что стал примером не только для моей семьи и моего сына, но и для большинства детей, которые находятся здесь. Я знаю, что на мне лежит большая ответственность, и я постараюсь проявлять себя наилучшим образом. Самое главное - всегда быть честным.

Ранее бразилец заявил, что возвращается в расположение ПСЖ.

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Все комментарии
wingback
wingback
   163 / 802
14 июля в 23:37
А простой скромный петушок...
Маcсон
Маcсон
   157 / 802
14 июля в 21:40
Ты герой геевских фильмов.
League1
League1
   75 / 802
14 июля в 20:59
Да кто ему такое сказал? У детей не может быть кумером человек, который умеет и любит кататься колбаской. Не может быть честным человек, который на поле вместо одного оборота вокруг своей оси делает 24.
Nazi
Nazi
   249 / 802
14 июля в 19:46
Поменьше б симулировал и болтал, и побольше пользы приносил, был бы топом, а так пустозвон и насильник. Еще и лимоны загребает не пойми за что. Свалил бы уже из Парижа.
nik_59
nik_59
   750 / 802
14 июля в 19:33
Да.
Брулин
Брулин
   45 / 802
14 июля в 19:11
А кому-то пришло в голову сказать Неймару обратное?
dimagas1
dimagas1 ответил Alex12357
   195 / 802
14 июля в 18:39
МОЛОДЕЦ!!!Тебя уважают миллионы футбольных болельщиков в мире!Будь самим собой,нам нравится твоя игра ,с нетерпением ждём твоего появления на поле!
Не смеши,с его именем теперь связанны одни скандалы.
Alex12357
Alex12357
   443 / 802
14 июля в 18:13
МОЛОДЕЦ!!!Тебя уважают миллионы футбольных болельщиков в мире!Будь самим собой,нам нравится твоя игра ,с нетерпением ждём твоего появления на поле!
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 18:08
Он просто хвастун....!
Zimmer
Zimmer
   731 / 802
14 июля в 17:52
Скромняга.
Так Себе Аналитик 2
Так Себе Аналитик 2
   78 / 802
14 июля в 17:47
"Стал примером не только для моей семьи и моего сына, но и для большинства детей, которые находятся здесь."

Какая скромность у парижского газоноукладчика))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   182 / 802
14 июля в 17:47
Мне бы его проблемы
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