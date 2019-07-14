Ярошик: «ЦСКА будет сложно вернуться в Лигу чемпионов»

Бывший футболист ЦСКА считает, что армейцам по итогам сезона-2019/20 будет трудно занять место в тройке призеров чемпионата России и вернуться в число участников Лиги чемпионов.

ЦСКА будет очень сложно вернуться в Лигу чемпионов, потому что была смена поколений. У болельщиков большие ожидания, но я бы попросил их поддержать команду и, может быть, потерпеть год-два, чтобы эти игроки доросли до необходимого уровня. Такого, как был раньше.

Но армейцы могут подняться выше, есть игроки, которые способны на это, которые хотят доказать, что могут добиться большего, чем в прошлом сезоне.