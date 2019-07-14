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Ярошик: «ЦСКА будет сложно вернуться в Лигу чемпионов»

14 июля 2019, 13:34

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик считает, что армейцам по итогам сезона-2019/20 будет трудно занять место в тройке призеров чемпионата России и вернуться в число участников Лиги чемпионов.

ЦСКА будет очень сложно вернуться в Лигу чемпионов, потому что была смена поколений. У болельщиков большие ожидания, но я бы попросил их поддержать команду и, может быть, потерпеть год-два, чтобы эти игроки доросли до необходимого уровня. Такого, как был раньше.

Но армейцы могут подняться выше, есть игроки, которые способны на это, которые хотят доказать, что могут добиться большего, чем в прошлом сезоне.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил SHMEL
   279 / 802
14 июля в 16:02
Думаю нам хватило прошлого сезона для становления состава и борьбу за чемпионство в этом году.
Надеюсь, так и будет, чемпионату нужен сильный ЦСКА. Плюс в том, что не боятся армейцы исповедовать современный атлетичный, скоростной футбол. Раньше опасался, что любая отечественная команда, попробующая сыграть на современных скоростях, неизменно будет терять мяч, ошибаться в передачах и не доводить дело до удара. Но армейцы вполне годно, как минимум на уровне середняков АПЛ и Примеры, технично и уверенно действуют.
Багров-брат
Багров-брат
   283 / 802
14 июля в 15:38
Дай Бог, что парни сплотятся в КОМАНДУ, а уж мастерства и задора у них хватает. Прошедший сезон показал...)))
Лакшери
Лакшери
   57 / 802
14 июля в 15:26
Да вполне по силам прямо сейчас за топ 3 бороться
Red blu
Red blu
   525 / 802
14 июля в 15:17
Терпенье и труд все перетрут. Удачи армейцам.
Юрниекс
Юрниекс
   133 / 802
14 июля в 14:41
Купят нормального напа,шанс появится. А так, пусть выходят и бьются,а там как карта ляжет. Победы придут..Только не такие как вчера у свиней. Честные победы.
VIPded
VIPded
   81 / 802
14 июля в 14:40
Сезон покажет. Удачи ЦСКА!!!
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 14:21
Сложности в том, что в Локо и Краснодаре сыгранный состав да и усилились они нормально.
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 14:17
Точно знаю, что будут биться, безразличных игр не будет а там как получится.
ДСА
ДСА
   131 / 802
14 июля в 14:10
Тут бы в Лигу Европы попасть.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 13:53
Никто не знает , как все будет??? Все взрослеют по разному . Вон Кокорин со Смоловым до 27 лет все перспективили.
Надеюсь армейцы повзрослеют раньше!?!
SHMEL
SHMEL
   188 / 802
14 июля в 13:48
Думаю нам хватило прошлого сезона для становления состава и борьбу за чемпионство в этом году.
drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 13:38
Надо стараться быть там
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   27 / 802
14 июля в 13:37
О как? Ярошик был на хорошем счету у табунчика, но даже он не верит))) а может прав?
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