Шевченко: «Мальдини сможет вывести „Милан“ на вершину снова»

Главный тренер сборной Украины считает, что «Милан» ждет светлое будущее с новым руководством клуба.

Ментальность клуба не поменялась, Мальдини и Бобан готовы дать гарантии успеха. С ними у клуба все будет хорошо. Паоло растет как директор. От клуба многого ждут, но я верю в Паоло и Звонимира. Верю, что они снова выведут клуб на вершину, то есть туда, где он однажды был.

Пёнтек заслуживает 9-й номер. С его-то инстинктами и с теми важными голами, которые он уже забил. Он уже оказывает влияние на клуб. И дело не только в футболке — он должен давать результат, который от него ждут. А от «Милана» ждут много благодаря прежней истории.

Фанаты очень преданы «Милану». У клуба нет прежних результатов, а фанаты все равно выстраиваются в очередь даже в первый день предсезонки. Болельщики у клуба невероятные.