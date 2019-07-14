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Шевченко: «Мальдини сможет вывести „Милан“ на вершину снова»

14 июля 2019, 14:14

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что «Милан» ждет светлое будущее с новым руководством клуба.

Ментальность клуба не поменялась, Мальдини и Бобан готовы дать гарантии успеха. С ними у клуба все будет хорошо. Паоло растет как директор. От клуба многого ждут, но я верю в Паоло и Звонимира. Верю, что они снова выведут клуб на вершину, то есть туда, где он однажды был.

Пёнтек заслуживает 9-й номер. С его-то инстинктами и с теми важными голами, которые он уже забил. Он уже оказывает влияние на клуб. И дело не только в футболке — он должен давать результат, который от него ждут. А от «Милана» ждут много благодаря прежней истории.

Фанаты очень преданы «Милану». У клуба нет прежних результатов, а фанаты все равно выстраиваются в очередь даже в первый день предсезонки. Болельщики у клуба невероятные.

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drug01
drug01
   198 / 802
14 июля в 14:47
Пожелаем удачи!!!!
Артемкa
Артемкa
   306 / 802
14 июля в 14:45
Бред от Шевченко. Милану в первую очередь необходим топ-тренер. Как Мальдини в качестве технического директора выведет Милан на вершину.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   172 / 802
14 июля в 14:15
сможет если только на 2 место вывести первое уже проплачено на годы вперед
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