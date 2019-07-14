Робсон - о Погба: «Поль должен отдать все для клуба, команды и болельщиков»

Легенда «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника .

Ты - игрок «Манчестер Юнайтед», с тобой заключен контракт, поэтому ты должен отдать все для клуба, команды и болельщиков. В СМИ слишком много слухов о нем. Погба - лучший.

Опусти голову и готовься к новому сезону на предсезонных занятиях. Если что-то случится и клуб захочет тебя отпустить, то так и будет, однако может ничего не произойти. Но ты должен готовиться к новому сезону.