Робсон - о Погба: «Поль должен отдать все для клуба, команды и болельщиков»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Поля Погба.
Ты - игрок «Манчестер Юнайтед», с тобой заключен контракт, поэтому ты должен отдать все для клуба, команды и болельщиков. В СМИ слишком много слухов о нем. Погба - лучший.
Опусти голову и готовься к новому сезону на предсезонных занятиях. Если что-то случится и клуб захочет тебя отпустить, то так и будет, однако может ничего не произойти. Но ты должен готовиться к новому сезону.
Ты же не будеш отбирать у него его прическу?!)))
Ты же не будеш отбирать у него его прическу?!)))
Сколько уже можно его винить во всех бедах МЮ, нашли вечного козла отпушения(Игуаина в сб.Аргентине).
Что там, у МЮ кроме него нет виноватых в плохих результатах команды, да их там больше пол состава.
За прошедший сезон Погба в 35 играх забил 13 голов, и отдал 9 передач с позиции полузащитника( шикарный результат,для этого амплуа).
Для сравнения, Бернарду Сильва, игру которого нахваливают весь прошлый сезон, за 36 игр, забил всего 7 голов и отдал 8 передач.
Сколько уже можно его винить во всех бедах МЮ, нашли вечного козла отпушения(Игуаина в сб.Аргентине).
Что там, у МЮ кроме него нет виноватых в плохих результатах команды, да их там больше пол состава.
За прошедший сезон Погба в 35 играх забил 13 голов, и отдал 9 передач с позиции полузащитника( шикарный результат,для этого амплуа).
Для сравнения, Бернарду Сильва, игру которого нахваливают весь прошлый сезон, за 36 игр, забил всего 7 голов и отдал 8 передач.