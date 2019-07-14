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Робсон - о Погба: «Поль должен отдать все для клуба, команды и болельщиков»

14 июля 2019, 14:35

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Поля Погба

Ты - игрок «Манчестер Юнайтед», с тобой заключен контракт, поэтому ты должен отдать все для клуба, команды и болельщиков. В СМИ слишком много слухов о нем. Погба - лучший. 

Опусти голову и готовься к новому сезону на предсезонных занятиях. Если что-то случится и клуб захочет тебя отпустить, то так и будет, однако может ничего не произойти. Но ты должен готовиться к новому сезону. 

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Все комментарии
hoper
hoper ответил NGYRZ
14 июля в 21:08
Мне кажется, Погбы должен набрать полную грудь воздуха, и послать всех на ТРИ БОЛЬШИЕ БУКВЫ! Сколько уже можно его винить во всех бедах МЮ, нашли вечного козла отпушения(Игуаина в сб.Аргентине). Что там, у МЮ кроме него нет виноватых в плохих результатах команды, да их там больше пол состава. За прошедший сезон Погба в 35 играх забил 13 голов, и отдал 9 передач с позиции полузащитника( шикарный результат,для этого амплуа). Для сравнения, Бернарду Сильва, игру которого нахваливают весь прошлый сезон, за 36 игр, забил всего 7 голов и отдал 8 передач.
От него ждали большего ,а он даже половины надежд не оправдал.Распиаренное бревно
dzvinka
dzvinka
   60 / 802
14 июля в 15:58
что? но что же у него есть? одна лишь прическа, он ведь честный нига!
Ты же не будеш отбирать у него его прическу?!)))
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 15:45
У негра мозг зулуса он у него по другому работает.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   84 / 802
14 июля в 15:13
Робсон Поля за кого-то другого принимает.
NGYRZ
NGYRZ
   28 / 802
14 июля в 15:10
Мне кажется, Погбы должен набрать полную грудь воздуха, и послать всех на ТРИ БОЛЬШИЕ БУКВЫ!

Сколько уже можно его винить во всех бедах МЮ, нашли вечного козла отпушения(Игуаина в сб.Аргентине).

Что там, у МЮ кроме него нет виноватых в плохих результатах команды, да их там больше пол состава.

За прошедший сезон Погба в 35 играх забил 13 голов, и отдал 9 передач с позиции полузащитника( шикарный результат,для этого амплуа).
Для сравнения, Бернарду Сильва, игру которого нахваливают весь прошлый сезон, за 36 игр, забил всего 7 голов и отдал 8 передач.
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