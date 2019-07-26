Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

вчера, 20:16

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что защитник избежал тяжелого сотрясения мозга.

Напомним, в концовке матча Лиги Европы между «оружейниками» и «Нефтчи» Беляев в борьбе с соперником получил рассечение. Понадобилась помощь врачей.