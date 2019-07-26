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Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

вчера, 20:16
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.

Напомним, в концовке матча Лиги Европы между «оружейниками» и «Нефтчи» Беляев в борьбе с соперником получил рассечение. Понадобилась помощь врачей.

С Максимом всё хорошо. Надеемся, что в следующем туре он сыграет.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   263 / 815
вчера в 21:30
Хорошо, что все обошлось.
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 815
вчера в 21:03
Удачи Арсеналу .
Максиму Беляева здоровья .
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 815
вчера в 20:33
Удачи Арсеналу .
Беляев был героем матча .
Зенит , Спартак .......😍🤩😋.

Дырку от бублика вы получите ....... 😍🤩😋

А не Левашова или Беляева ...... 😍🤩😋😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩
minai
minai
   101 / 815
вчера в 20:27
Здоровья, Макс, ты нам нужен.
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