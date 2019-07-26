Защитник «Арсенала» Беляев избежал серьезной травмы

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что защитник Максим Беляев избежал тяжелого сотрясения мозга.
Напомним, в концовке матча Лиги Европы между «оружейниками» и «Нефтчи» Беляев в борьбе с соперником получил рассечение. Понадобилась помощь врачей.
С Максимом всё хорошо. Надеемся, что в следующем туре он сыграет.
Максиму Беляева здоровья .
Максиму Беляева здоровья .
Беляев был героем матча .
Зенит , Спартак .......😍🤩😋.
Дырку от бублика вы получите ....... 😍🤩😋
А не Левашова или Беляева ...... 😍🤩😋😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩
Беляев был героем матча .
Зенит , Спартак .......😍🤩😋.
Дырку от бублика вы получите ....... 😍🤩😋
А не Левашова или Беляева ...... 😍🤩😋😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩