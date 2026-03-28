Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Клубы 2026

Семак высказался о победе над «Кайратом»

сегодня, 22:04

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Кайратом» (2:0).

Хорошая игра. Спасибо «Кайрату», что приехал к нам, несмотря на сложную логистику — добраться было непросто. Спасибо болельщикам.

Игроки, которым не требовалось много игровой практики, провели на поле по 45 минут, остальные — немного больше. На поле вышла молодежь: ребята почувствовали тот темп и игровую интенсивность, которые ждут их на более высоком уровне.

Матч складывался так, что удалось дать больше игрового времени молодым футболистам. Это хороший опыт, который они сегодня получили.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 