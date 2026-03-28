Испанию рано короновали, успех Англии вызывает сомнения. На ЧМ-2026 семь изначальных фаворитов

вчера, 20:36

Привычные подозреваемые.

Испания

Чемпионы Европы мечтают повторить «ваку-ваку» и «тики-таку» команды Дель Боске. Старая Испания была ещё лучше по составу, но тренер Де ла Фуэнте умеет подстроиться под соперников. Новый состав дышит молодостью, талантом или желанием футболистов таких как Ойарсабаль. Форвард полезен сборной без перехода в клуб рангом выше «Реал Сосьедада». Испанцы грамотно воспитывают футболистов, хотя играют банальнее. Зато ребята без громкого имени стараются сильнее. У Испании есть трофейный опыт и нестарые лидеры, вроде Родри. «Красная фурия» не выигрывала чемпионат мира шестнадцать лет, что тоже влияет на мотивацию. Многие, начиная с Томаса Мюллера, видят Испанию главным фаворитом, но в этом таится опасность. Лидеры чужих ожиданий не всегда побеждают на ЧМ .

Англия

Фанаты Англии привычно переоценивают сборную. Райса ставят выше легенд АПЛ , делая медвежью услугу Деклану. Сака включают в символическую сборную Англии всех времён, провоцируя критиков. Ни один из братьев Беллингемов не является вторым Чарльтоном. Опыт поражений в финалах не делает Англию особенной, даже когда в порядке Кейн. Назначение Тухеля не говорит, что кубок в кармане у команды, которая ходит вокруг да около наград. Англичане могут выйти на пик формы к ЧМ -2026 вместе с Испанией. Отсутствие дико звездной основы, возможно, даже их плюс. Когда Лэмпард и Джеррард делили центр поля, ничего не получилось. Новые англичане не такие популярные в мире, как Бекхэм, но у команды будет шанс выйти в финал. Никого не удивит появление Англии в решающем матче в Нью-Джерси.

Франция

Франция по номиналу – самая мощная сборная мира, победители и финалисты последних чемпионатов мира. Уступили на Евро-2016, не взяли кубки на следующих континентальных турнирах, но легко забирались в плей-офф. В позапрошлом году проиграли только будущим чемпионам из Испании. До этого сейв аргентинца Мартинеса лишил Мбаппе второй мировой короны, хотя у Килиана хет-трик в том финале. Форвард стал еще сильнее, вокруг него солидные футболисты во всех линиях. Жаль, что Гризманн постарел и завязал со сборной, но растут новые звезды из ПСЖ , где у молодых ребят есть опыт победы в Лиге чемпионов. Проблема лишь в тренере. Дешам совершил много ошибок, но его не отправили в отставку. Наставник объявил об уходе после ЧМ -2026, и все знают имя преемника – Зинедин Зидан.

Бразилия

Приглашение великого тренера изменило курс акций Бразилии. Анчелотти доказал мастерство в клубах, а теперь пляшет на карнавале и готовит Винисиуса к чемпионату мира. Анчелотти часто спрашивают о Неймаре, но проблемы не только в атаке, где отсутствует великая «девятка». Анчелотти не фанат Эндрика, с которым поработал в «Реале». Также Карло переживает из-за дефицита великих латералей. Сантос из «Зенита» и Уэсли из «Ромы» сыграли против сборной Франции, но Экитике и Мбаппе победили в меньшинстве. Бразильцы хуже, чем были во время великих побед с Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо. При этом «избранные» так давно не были в финале чемпионата мира – двадцать четыре года – что должны наплевать на все минусы и рвать жилы. Бразилия не главный фаворит, но за них говорит опыт Анчелотти.

Аргентина

Из этой семерки только в Аргентине разрешают детям играть в дикий футбол с ошибками на каждом шагу и провокациями. Остальные сразу учат дисциплине, даже бразильцы. Дерзкий подход Аргентины много десятилетий не работал, но Месси драматично стал чемпионом мира. Ещё один аргумент в пользу Скалони. У двух Лионелей есть опыт, но форвард не решил, сыграет ли на ЧМ . Немного дурацкая интрига. У Месси есть спонсоры, он живет в США , знает стадионы и привык к климату. Проиграет – не беда, один кубок уже есть. А если Аргентина будет в финале, как в 2014-м и 2022-м, то сработает опыт. У Скалони гармоничный состав с бойцами. Аргентина заживет мундиалем, как зимой 2022 года. А к минусам отнесем старение лидеров и сырость новичков. Талантливые Пас и Альмада пока не вышли на уровень Ди Марии.



Португалия

Немного перезрелая команда. Потеряли шанс на прорыв, когда их выбила в плей-офф сборная Марокко на ЧМ -2022. И не справились с давлением по пути в финал Евро-2024. Роналду не ушел, но нынешний Криштиану – тень форварда, который вызывал ужас у защитников. Он пугал всех на разных турнирах, но не на чемпионатах мира. Португальцы не выступали удачно на ЧМ с 1966 года, когда Эйсебио затащил в тройку. Португальцы исторически лучше играют на Евро, чем на ЧМ . Впрочем, состав у испанца Мартинеса приличный, во всех линиях знакомые лица. Португальцы специально набирают форму к ЧМ , как Бруно Фернандеш из «Манчестер Юнайтед». Но все надежды могут разбиться о привычные огрехи. На ЧМ -2014 Португалия с молодым Роналду вообще не вышла из группы, уступив сборным США и Германии.



Германия

Немцы замыкают рейтинг фаворитов. Германия на домашнем Евро-2024 остановилась в четвертьфинале, уступив сборной Испании. У немцев не самое сильное поколение в истории, особенно в защите. Но в 2014 году тоже выходили на поле будущие футболисты «Локомотива» и «Спартака», что не помешало Нойеру, Ламу, Мюллеру и Швайнштайгеру обыграть Аргентину в финале. Команда с Кроосом была жестокой, как помнят бразильцы. Молодой и дерзкий Нагельсманн мечтает вывести Германию на пик формы к лету, а пока рано ставить команду Киммиха, Вирца и Гнабри выше Испании и Франции. Зато теперь ниже шансы на прокол, как в Катаре, где не вышли из группы с Японией и Испанией. Минусов у немцев много, зато есть таланты. Вирц забил гол-шедевр сборной Швейцарии, но и пропустили слишком много мячей.