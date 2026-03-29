«Хэштег Юнайтед» хочет уйти из лиги, даже если финиширует выше зоны вылета

1774733305

сегодня, 00:28

«Хэштег Юнайтед» попросил о понижении в классе, даже если финиширует выше зоны вылета.

Команда выступает в Истмийской Премьер-лиге (7-й дивизион чемпионата Англии) и занимает 18-е место, на одно очко опережая идущий в зоне вылета «Веллинг Юнайтед».

Клуб, базирующийся в Эссексе, был создан видеоблогером Спенсером Оуэном 10 лет назад и первоначально проводил выставочные матчи. Эти игры записывались на видеокамеру и загружались в YouTube. В 2018 году «Хэштег Юнайтед» приняли в систему английских футбольных лиг. За несколько лет коллектив добился большого успеха, сумев преодолеть несколько дивизионов.

Однако на днях Оуэн сделал заявление, в котором признался, что хочет, чтобы его команда вылетела из лиги, но «проиграла бы с честью и улыбкой», а не финишировала бы в четвёрке худших команд лиги.

По словам Оуэна, это связано с тем, что в современном футболе «есть проблема», и «деньги стали богом». Он предположил, что «финансовое положение практически на всех уровнях неустойчиво», — повторяя мнение ряда владельцев клубов.

Оуэн в своём тексте настаивает на том, что «никогда ещё не был так уверен и позитивно настроен относительно направления развития этого клуба, как сейчас»:

Мы хотим иметь лучших игроков в составе и выступать на максимально высоком уровне, но не ценой рабочих мест наших сотрудников и не ценой возможности продолжать нашу миссию по внедрению инноваций и изменению игры. Мы должны помнить, что привело нас сюда. Без нашей истории происхождения мы бы не существовали, и если мы слишком сильно отклонимся от неё, то будем проигрывать не только матчи, но и самим себе. Самый большой риск для всего, что мы построили, — это неправильное распределение наших ресурсов и нехватка времени для их правильного использования. Мы этого не допустим. Переход на 4-й уровень (лигу ниже) будет означать значительную экономию бюджета, которая будет реинвестирована в другие ключевые направления бизнеса в решающий момент, включая найм большего количества сотрудников, а также значительные инвестиции в увеличение посещаемости домашних матчей на нашем новом стадионе. Это может стать лучшим событием в нашей истории, произошедшим в идеальное время.

Оуэн также сказал, что сообщил об этом игрокам, чтобы они могли «принять решения о своём будущем до крайнего срока регистрации», добавив, что никто не будет отпущен, если захочет остаться, и бюджет не будет сокращён.