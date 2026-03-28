Ямаль замахнулся на рекорд Роналдо. Но Кейну и Мбаппе тоже нужен первый «Золотой мяч»

сегодня, 09:41

Фавориты в борьбе за яркий приз.

Бразилец Роналдо дождался нового Феномена

Любители ставок на футбольные события выбирают победителем «Золотого мяча 2026» Ямаля. Коэффициент на его успех самый высокий, что означает доверие прогнозистов, но лишь веры мало. В разные годы ставили на футболистов, занимавших вторые места. У Ямаля была вторая строчка в опросе, но Дембеле сильно оторвался. Спустя полгода с голосования Ламин в 18 лет остается ключевым футболистом «Барселоны» и стабильно финтит в окружении напарников по сборной Испании. Ямаль стал настоящей звездой футбола, но его путь значительно отличается от первых шагов Месси.

Первый «Золотой мяч» аргентинец выиграл в 22 года. Роналду впервые покорил эту вершину в 23. В восемнадцать лет Лионель и Криштиану не забирались в опросах «Золотого мяча» так высоко как чемпион Европы Ямаль. Звезда «Барселоны» отличается от главной легенды клуба Месси по характеру. На днях футболисты прибывали в расположение сборной Испании. Когда Ямаль увидел вратаря «Барселоны» Жоана Гарсию, то мгновенно пошутил: «А ты что здесь забыл?» Все смеялись, а голкипер восхищается Ламином, ведь тот в 18 лет поддерживает хорошую форму и прибавляет.

Никто, даже Месси и Роналду, не побили рекорд бразильца Роналдо. Феномену было 21 год и 2 месяца, когда ему вручили первый «Золотой мяч». В 18 лет Месси забивал за сезон 8 голов, а у Роналду было 6 мячей. У Ямаля в конце марта 21 гол за «Барселону», и есть ассисты в разных турнирах – 13 на клубном уровне, но также были удачные передачи в сборной Испании. Уровень Ямаля в 18 лет пугает, многие переживают за его здоровье. Ламин начал слишком ярко. Роналдо поплатился за дикий старт шрамами на коленях, но кто не рискует – за того не предлагают 350 млн евро.

Кейн заслужил ещё больше уважения в «Баварии»

Киммиха спросили, кому доверил бы решающий пенальти в серии. Йозуа мгновенно назвал Харри Кейна, хотя мог выбрать кого угодно из прошлого и настоящего в футболе. Английский форвард стал своим в «Баварии». После Левандовски и других нападающих с непростым нравом напарникам по клубу из Мюнхена нравится, что в коллективе появился человек с адекватными реакциями. Кейн – самый нормальный парень из суперзвезд футбола, чем давно выделяется. Отказ от ухода из «Тоттенхэма» в юности лишил его серии трофеев, но Харри в итоге решился на переход в «Баварию».

У Кейна появились трофеи, которых долго не было. В один год Кейн может выиграть «Золотой мяч», а «Тоттенхэм» вылететь из АПЛ . «Шпоры» без Сона и Кейна всего на один пункт выше зоны вылета в чемпионате. У лондонцев большие проблемы без Харри, а в Лиге чемпионов их избил чемпион мира Хулиан Альварес. Кейн тем временем сделал больно обороне «Аталанты». Теперь мощная «Бавария» сыграет в четвертьфинальных матчах против непредсказуемого «Реала». Попался сложный соперник, но редко встретишь других в решающих драках весенней части кубка чемпионов.

А вот в Бундеслиге Кейну скучно. «Бавария» легко и уверенно лидирует. Тренер Компани не встретил нового Хаби Алонсо и другой опасный «Байер». У Харри Кейна 31 гол и 5 ассистов в Бундеслиге. Еще 10 мячей он забил в Лиге чемпионов. Англичанин может замахнуться на рекорд Левандовски: 41 гол за сезон в чемпионате Германии. Но важнее для Кейна успех «Трёх львов» на чемпионате мира. Харри мешает только его невезучесть, как у сборной Англии. «Бавария» пока не прошла «Реал», а британцы не выиграли финал ЧМ -2026, но Кейн уже заслужил место среди фаворитов «Золотого мяча».

Мбаппе умеет доминировать на чемпионатах мира

Килиана не все любят, что нормально для звезды его масштаба. Капитан сборной Франции взрослеет, что заметно при сравнении фотографий, лицо вытягивается и становится шире. Вместе с опытом приходит огорчение, что стартовые успехи не принесли «Золотой мяч». Чем дольше побеждают другие, в том числе французы Бензема и Дембеле, тем сложнее выиграть заветный приз. Но у Мбаппе остались козыри. Фанаты «Реала» ждут у руля более опытного тренера, чем Арбелоа, но Альваро прошел «Манчестер Сити» Гвардиолы. Мбаппе оказался зрителем, ведь получил небольшую травму.

Появилась новость, что врачи «Реала» обследовали не то колено Килиана. Похожие слухи были о проверке Камавинга. Не удивляйтесь, «Реал» – старомодный клуб древнего президента Переса. Они не освоили новую технику, отвергли Хаби Алонсо с гаджетами. Главным врачом «сливочных» много лет был хорват Нико Михич, ключевой козырь которого – дружба с Пересом и Модричем. Как врач он был слабым, но после него остались люди, которые путают левое и правое колени Мбаппе. Говорят, Михич может вернуться в «Реал», хотя именно Нико обвиняли в серии сложных травм игроков.

Но трагикомичные проколы клуба не мешают «сливочным» побеждать в Лиге чемпионов. Если Мбаппе впервые в карьере выиграет ценный кубок, а потом забьет много голов на ЧМ , то станет главным претендентом на «Золотой мяч». У Килиана богатый опыт яркой игры на мундиалях. У форварда 12 точных ударов, а рекорд всех времен у Клозе – 16 мячей. Вот только у Мирослава было четыре попытки, а Мбаппе сыграл на двух турнирах. У Килиана хорошие шансы обойти Клозе со временем. И в год чемпионата мира успех на этом кубке должен прямо влиять на судьбу «Золотого мяча».

Среди претендентов есть другие герои сезона, но они уступают фаворитам. Ямаль выделяется, красиво играя в 18 лет. Кейна любят, ведь он нормальный мужчина и прекрасный снайпер, здесь работает репутация. Мбаппе чаще оказывался в центре скандалов, но пытается остепениться. У Килиана появилась девушка – испанская актриса Экспосито. Выдумали, будто Эстер не знала Мбаппе, но это неправда. В Испании невозможно быть настолько далеким от футбола, чтобы не узнать Килиана. Если Мбаппе получит яркие эмоции от романа – зажжет. После травмы Килиан забил сборной Бразилии.