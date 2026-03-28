Свищёв сообщил, что Минздрав заблокировал закон о возвращении пива

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв высказался на тему возвращения пива на российские стадионы.
К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона. В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества. Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет. Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Его временно сняли во время проведения Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира-2018.
