сегодня, 14:51

Вердикт есть, но его боятся озвучить.

Требования баристера защиты

Английские чиновники в кулуарах обещали огласить вердикт до конца 2025 года. Позже попросили ждать до января. Затем перенесли оглашение на март. Месяц заканчивается, а вердикт снова не озвучен. Дело специально затянули. Чиновникам важно не потерять лицо – нет законной причины простить «Манчестер Сити» за сотню махинации. Но им совсем не хочется наказывать один из самых богатых клубов АПЛ . Хотя бы потому, что «Челси» и других участников гонки футбольных вооружений уже прощали вместо серьезного наказания в виде понижения в Чемпионшип и передачи их титулов.

Затянув дело, «Манчестер Сити» выиграл время. Шейхи наняли лорда Дэвида Панника. Судя по биографии, речь об адвокате, который спокойно занимает сторону парней с нехорошей репутацией. Панник спасал богатых клиентов в судах стран, где ужасные монстры прячут наворованные деньги и где казнят людей. Шейхов из «Манчестер Сити» не смущает, что он является открытым противником Палестины и давним фанатом «Арсенала». Идёт борьба за будущее клуба из Манчестера. Опытный адвокат с гонораром в 20 тысяч фунтов за день пробует спасти Гвардиолу и ярких футболистов от краха.

Публично лорд Панник требует полностью оправдать «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил по примерно 130 пунктам обвинения. В личных беседах с журналистами адвокаты не обманывают настолько нагло, как перед камерами. Панник понимает, что клиент виновен. Защита согласится на снятие небольшого количества очков и на денежный штраф, который не страшен шейхам. «Горожане» примут запрет на трансферы. Гвардиола уже подписал восемь новичков за короткое время. Реальная позиция клуба точно отличается от публичной: наказать по примеру «Челси», не сильнее.

Требования юристов обвинения

Футбольные чиновники АПЛ поняли, куда попали. Во-первых, их правила были написаны слабыми юристами. Некоторые пункты обвинения лорд Панник успешно оспорит. Дело не в том, что «Манчестер Сити» не нарушал закон. Проблема иная: футбольные правила не сочетаются с верховными законами Англии. Защите проще затягивать рассмотрение дела и заявлять, что нет доказательств вины. Во-вторых, чиновники АПЛ испугались адвоката защиты. Сами наняли целый ряд престижных адвокатских контор. Одна из них основана в 1889 году, когда клубу «Манчестер Сити» было всего девять лет отроду.

Требования юристов, которые добиваются наказания «горожан», значительно строже, чем закулисные просьбы лорда Панника о легкой порке. «Манчестер Сити» могут лишить 60 очков, отобрать несколько титулов – передать их другим клубам, которые шли в таблице после чемпионов. Также «горожанам» запретят трансферы. Юристы из Англии говорят, что суровый вердикт ближе к правосудию. И проблема не в самом факте нарушений, нарушали многие клубы. Беда в том, что здесь обманывали системно. Шейхов не наказывали сразу, а повторное нарушение закона чаще всего карается строже.

В отдельных штатах в США три тяжелых криминальных обвинения ведут к пожизненному заключению. В английском праве есть понятие рецидивизма, когда повторное серьезное нарушение закона означает более суровое наказание. «Манчестер Сити» много раз штрафовали. Даже ленивые адвокаты УЕФА сначала добились отстранения клуба от еврокубков, а потом проиграли апелляцию дорогому адвокату «горожан». Низкая квалификация обвинителей работает на защиту. Чиновникам из Англии хочется показать, что они – власть, но Гвардиола им нужен на первых страницах сайтов и на экранах телевизоров.

Влияние на «горожан» и АПЛ

Победа «горожан» в суде покажет, что богатым можно всё. Будет обидно клубам, у которых значительно меньше денег. Или командам других шейхов, вроде «Ньюкасла», которым не позволили разогнать бюджет клуба как раз из-за старых фокусов Абрамовича в «Челси» и шейха Мансура в «Манчестер Сити». Пока все видят особое отношение чиновников к миллиардерам в английском футболе. Некоторых владельцев клубов они опасались из-за жесткой репутации. С другими богачами затевали долгие споры в судах, и никого толком не наказали. Отсутствие правосудия ведет к новым преступлениям.

Владельцы клуба Гвардиолы видели, что бьют только «Эвертон». Другие клубы разбрасывались деньгами и заключали фиктивные рекламные контракты. Но если новый вердикт окажется суровым – минус 60 пунктов и отправка в Чемпионшип, то перепишут историю чемпионата. Возможно, Гвардиола останется и построит новый проект после трансфера Холанда в другой клуб. Второй путь – «Манчестер Сити» сыграет во второй лиге с новым молодым тренером. Тоже приемлемый расклад, специалист получит год на раскачку. Если не будет отстранения от еврокубков на три сезона, то быстро вернутся.

Впрочем, уже без привычных звезд. В контрактах игроков «Манчестер Сити» есть отсылка к делу о нарушениях. Даже молодой Хусанов не подписал бы соглашение, в котором его заставляют играть во второй лиге. Будут футболисты, которые останутся из-за уважения к клубу. Возможно, «горожане» завербуют для низшей лиги парочку старых знакомых. Можно предположить, что серьезное наказание заставит Гвардиолу остаться, хотя Хосеп часто намекает на уход летом. Испанец заявлял, что в клубе ему дали честное слово – невиновны. Останется ли Гвардиола, если боссы «горожан» его обманывали?