Лишение титулов, снятие 60 очков и миллиардные убытки. Новости о суде над «Манчестер Сити»

Вердикт есть, но его боятся озвучить.
Требования баристера защиты
Английские чиновники в кулуарах обещали огласить вердикт до конца 2025 года. Позже попросили ждать до января. Затем перенесли оглашение на март. Месяц заканчивается, а вердикт снова не озвучен. Дело специально затянули. Чиновникам важно не потерять лицо – нет законной причины простить «Манчестер Сити» за сотню махинации. Но им совсем не хочется наказывать один из самых богатых клубов АПЛ. Хотя бы потому, что «Челси» и других участников гонки футбольных вооружений уже прощали вместо серьезного наказания в виде понижения в Чемпионшип и передачи их титулов.
Затянув дело, «Манчестер Сити» выиграл время. Шейхи наняли лорда Дэвида Панника. Судя по биографии, речь об адвокате, который спокойно занимает сторону парней с нехорошей репутацией. Панник спасал богатых клиентов в судах стран, где ужасные монстры прячут наворованные деньги и где казнят людей. Шейхов из «Манчестер Сити» не смущает, что он является открытым противником Палестины и давним фанатом «Арсенала». Идёт борьба за будущее клуба из Манчестера. Опытный адвокат с гонораром в 20 тысяч фунтов за день пробует спасти Гвардиолу и ярких футболистов от краха.
Публично лорд Панник требует полностью оправдать «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил по примерно 130 пунктам обвинения. В личных беседах с журналистами адвокаты не обманывают настолько нагло, как перед камерами. Панник понимает, что клиент виновен. Защита согласится на снятие небольшого количества очков и на денежный штраф, который не страшен шейхам. «Горожане» примут запрет на трансферы. Гвардиола уже подписал восемь новичков за короткое время. Реальная позиция клуба точно отличается от публичной: наказать по примеру «Челси», не сильнее.
Требования юристов обвинения
Футбольные чиновники АПЛ поняли, куда попали. Во-первых, их правила были написаны слабыми юристами. Некоторые пункты обвинения лорд Панник успешно оспорит. Дело не в том, что «Манчестер Сити» не нарушал закон. Проблема иная: футбольные правила не сочетаются с верховными законами Англии. Защите проще затягивать рассмотрение дела и заявлять, что нет доказательств вины. Во-вторых, чиновники АПЛ испугались адвоката защиты. Сами наняли целый ряд престижных адвокатских контор. Одна из них основана в 1889 году, когда клубу «Манчестер Сити» было всего девять лет отроду.
Требования юристов, которые добиваются наказания «горожан», значительно строже, чем закулисные просьбы лорда Панника о легкой порке. «Манчестер Сити» могут лишить 60 очков, отобрать несколько титулов – передать их другим клубам, которые шли в таблице после чемпионов. Также «горожанам» запретят трансферы. Юристы из Англии говорят, что суровый вердикт ближе к правосудию. И проблема не в самом факте нарушений, нарушали многие клубы. Беда в том, что здесь обманывали системно. Шейхов не наказывали сразу, а повторное нарушение закона чаще всего карается строже.
В отдельных штатах в США три тяжелых криминальных обвинения ведут к пожизненному заключению. В английском праве есть понятие рецидивизма, когда повторное серьезное нарушение закона означает более суровое наказание. «Манчестер Сити» много раз штрафовали. Даже ленивые адвокаты УЕФА сначала добились отстранения клуба от еврокубков, а потом проиграли апелляцию дорогому адвокату «горожан». Низкая квалификация обвинителей работает на защиту. Чиновникам из Англии хочется показать, что они – власть, но Гвардиола им нужен на первых страницах сайтов и на экранах телевизоров.
Влияние на «горожан» и АПЛ
Победа «горожан» в суде покажет, что богатым можно всё. Будет обидно клубам, у которых значительно меньше денег. Или командам других шейхов, вроде «Ньюкасла», которым не позволили разогнать бюджет клуба как раз из-за старых фокусов Абрамовича в «Челси» и шейха Мансура в «Манчестер Сити». Пока все видят особое отношение чиновников к миллиардерам в английском футболе. Некоторых владельцев клубов они опасались из-за жесткой репутации. С другими богачами затевали долгие споры в судах, и никого толком не наказали. Отсутствие правосудия ведет к новым преступлениям.
Владельцы клуба Гвардиолы видели, что бьют только «Эвертон». Другие клубы разбрасывались деньгами и заключали фиктивные рекламные контракты. Но если новый вердикт окажется суровым – минус 60 пунктов и отправка в Чемпионшип, то перепишут историю чемпионата. Возможно, Гвардиола останется и построит новый проект после трансфера Холанда в другой клуб. Второй путь – «Манчестер Сити» сыграет во второй лиге с новым молодым тренером. Тоже приемлемый расклад, специалист получит год на раскачку. Если не будет отстранения от еврокубков на три сезона, то быстро вернутся.
Впрочем, уже без привычных звезд. В контрактах игроков «Манчестер Сити» есть отсылка к делу о нарушениях. Даже молодой Хусанов не подписал бы соглашение, в котором его заставляют играть во второй лиге. Будут футболисты, которые останутся из-за уважения к клубу. Возможно, «горожане» завербуют для низшей лиги парочку старых знакомых. Можно предположить, что серьезное наказание заставит Гвардиолу остаться, хотя Хосеп часто намекает на уход летом. Испанец заявлял, что в клубе ему дали честное слово – невиновны. Останется ли Гвардиола, если боссы «горожан» его обманывали?
Будут ли убытки для АПЛ, если «Манчестер Сити» развалится под весом сурового вердикта? Была информация о потере 2.5 миллиардов фунтов для лиги, но это чушь. Никто не разорвет телевизионные контракты, если уберут один клуб на год. «Арсенал» не был чемпионом 22 года. «Манчестер Юнайтед» не выигрывал 13 лет. Их проблемы не мешают АПЛ продавать права на показ чемпионата, хотя во времена Венгера и Фергюсона их команды олицетворяли дивизион для фанатов за рубежом. Проблемы «Челси» тоже не влияют на доходы. Вылет «Манчестер Сити» не уничтожит АПЛ, но изменит этот клуб.
Футбол же давно не спорт. Доказательство ? Пожалуйста. В любом виде спорта есть спортивные рекорды и есть лица, которые эти рекорды бьют, поднимая спортивную планку. В футболе всё наоборот. Знаменитые представители игры ушли, а на смену им пришла серость, посредственность, которая нихрена не умеет на поле, но которая ангажирована и раскручена за счёт нового поколения, которое не видело в деле мастеров прошлого.
Футбол же давно не спорт. Доказательство ? Пожалуйста. В любом виде спорта есть спортивные рекорды и есть лица, которые эти рекорды бьют, поднимая спортивную планку. В футболе всё наоборот. Знаменитые представители игры ушли, а на смену им пришла серость, посредственность, которая нихрена не умеет на поле, но которая ангажирована и раскручена за счёт нового поколения, которое не видело в деле мастеров прошлого.
Поэтому никто не будет наказывать МС так сурово, чтобы опускать их в низшие лиги, это просто не выгодно власть имущим футбольного мира. Как всегда пустят пыль в глаза толпе, наказав штрафом, запретом на трансферы на сезон, и максимум снятием небольшого количества очков, и это в самом худшем случае. А чтобы создать вид неподкупных, честных и справедливых управленцев, они найдут очередной условный Эвертон и уж на нём покажут всё жёсткость своего "правосудия".
Тем более есть тому отличный, довольно свежий пример, как один известный клуб, занимающийся подкупом судей на протяжении 17 лет, решили не наказывать и спустить дело на тормозах. Потому что такие клубы нельзя наказывать априори, так как они являются золотыми жилами для больших дядей. После такого вряд ли стоит надеяться на какую-то справедливость в современном мире футбола.
Поэтому никто не будет наказывать МС так сурово, чтобы опускать их в низшие лиги, это просто не выгодно власть имущим футбольного мира. Как всегда пустят пыль в глаза толпе, наказав штрафом, запретом на трансферы на сезон, и максимум снятием небольшого количества очков, и это в самом худшем случае. А чтобы создать вид неподкупных, честных и справедливых управленцев, они найдут очередной условный Эвертон и уж на нём покажут всё жёсткость своего "правосудия".
Тем более есть тому отличный, довольно свежий пример, как один известный клуб, занимающийся подкупом судей на протяжении 17 лет, решили не наказывать и спустить дело на тормозах. Потому что такие клубы нельзя наказывать априори, так как они являются золотыми жилами для больших дядей. После такого вряд ли стоит надеяться на какую-то справедливость в современном мире футбола.