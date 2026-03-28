ЦСКА хочет провести прощальный матч для Вагнера Лава

Генеральный директор ЦСКА в общении с журналистами рассказал о желании организовать прощальный матч для бывшего нападающего московского клуба .

28 марта 41-летний бразилец проведёт свою последнюю игру в профессиональной карьере.

Наш дом — его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли ещё раз насладиться игрой Вагнера на гала-матче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну — мы хотим сделать ещё один большой праздник, посвящённый нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером, и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем.