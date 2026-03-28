ЦСКА хочет провести прощальный матч для Вагнера Лава

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в общении с журналистами рассказал о желании организовать прощальный матч для бывшего нападающего московского клуба Вагнера Лава.
28 марта 41-летний бразилец проведёт свою последнюю игру в профессиональной карьере.
Наш дом — его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли ещё раз насладиться игрой Вагнера на гала-матче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну — мы хотим сделать ещё один большой праздник, посвящённый нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером, и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем.
Вагнер — это любовь, что называется, один раз и навсегда. Все, кто видел его игру, понимают, что описать все качества этого легендарного футболиста в одной цитате невозможно, количество положительных эмоций, которое он дал нашим болельщикам, неоценимо. Мы благодарны Вагнеру за тот период, я бы даже сказал эпоху, которая принесла ЦСКА признание как внутри страны, так и за её пределами. Игрок, с ходу покоривший сердца всех «армейцев», внёс огромный вклад в развитие всего нашего футбола.
Вагнер Лав выступал за «армейцев» с 2004 по 2012 год и в 2013-м. В составе команды он провёл 259 матчей, забив 124 гола и сделав 53 результативные передачи. С «красно-синими» форвард трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — кубок страны, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА, забив в финальном матче турнира с лиссабонским «Спортингом» (3:1) третий мяч ЦСКА. Футболист занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории столичного клуба, уступая только Григорию Федотову, забившему 137 голов.