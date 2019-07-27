ГлавнаяНовости

Быстров: «С таким составом „Спартаку“ будет сложно бороться за победу»

сегодня, 13:48

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал о формировании «Спартака» в новом сезоне.

Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов.

С таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ. У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился.

После чемпионского сезона болельщики ждут от «Спартака» исключительно побед? В таком случае пусть фанаты попросят Федуна купить пять-семь топ-игроков.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Шалимов: «От игры „Спартака“ все хотят получать удовольствие»
Сегодня, 23:04 Комментарии14
Берг: «Я благодарен судьбе за то, что играю за „Краснодар“»
Сегодня, 22:30 Комментарии2
Аршавин считает, что «Краснодар» пройдет «Порту»
Сегодня, 21:58 Комментарии15
Точилин: «Мы не заслужили такое крупное поражение»
Сегодня, 21:34 Комментарии7
Матвеев: «Несмотря на счет, матч получился непростым»
Сегодня, 21:29 Комментарии1
Агент Мельгарехо: «Кононов слишком плохой тренер для великого „Спартака“»
Сегодня, 20:30 Комментарии41
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   231 / 836
сегодня в 17:12
Давайте сразу Зениту отдадим чемпионство
MAUS
MAUS ответил Армейская душа
   245 / 836
сегодня в 17:06
Да - спартаковские цвета, стыдно за фк нефть-труба
а ты чё подмазываешься под лазурную трубу, или за конфеты их лайкаешь? ))))
cska1948
cska1948
   35 / 836
сегодня в 16:13
С такими игроками как Москалёв, Лапочкин, Левников СпаМ кого хочешь обыграет. А вы говорите состав у СпаМа слабый.
морозз
морозз ответил Армейская душа
   14 / 836
сегодня в 15:18
Согласен. В Ростове у спартака тоже появилось много легенд. А секрет прост - получил по голове и тут же стал легендой
Знаешь в чём ты не прав, когда человек получает по голове...он не становится конём или бомжом или легендой, он становится инвалидом на какое то время! Ты видно этого ещё не испытал, а это так и есть!
Армейская душа
Армейская душа ответил морозз
   55 / 836
сегодня в 15:10
В Спартаке этот бомж стал футболистом, а вернувшись в 51ик получил бутылкой по голове и отправился в никуда! Бомж не может стать легендой Спартака, а вот Дзюба уже им стал!
Согласен. В Ростове у спартака тоже появилось много легенд. А секрет прост - получил по голове и тут же стал легендой
Ruslik1982
Ruslik1982
   225 / 836
сегодня в 15:08
если каждый год повторять что Зенит выиграет чемпионат, то по статистике раз в 20 лет будешь угадывать
Bладимиp
Bладимиp
   31 / 836
сегодня в 15:07
Какую там победу без москалева и левникова с лампочкиным, в пердив бы не улететь.
морозз
морозз ответил Армейская душа
   14 / 836
сегодня в 15:06
Легенда спартака
В Спартаке этот бомж стал футболистом, а вернувшись в 51ик получил бутылкой по голове и отправился в никуда! Бомж не может стать легендой Спартака, а вот Дзюба уже им стал!
морозз
морозз
   14 / 836
сегодня в 15:04
Очередной бомж рассказывает, что у Зенита победа в чемпионате в кармане, а Спартак печенен! А бомжам... как и Единой России - верить категорически нельзя!
Армейская душа
Армейская душа ответил MAUS
   55 / 836
сегодня в 14:28
изгой лазурный! стыдно за фк газ-труба
Да - спартаковские цвета, стыдно за фк нефть-труба
MAUS
MAUS ответил Армейская душа
   245 / 836
сегодня в 14:13
Легенда спартака
изгой лазурный!
стыдно за фк газ-труба
mihaluch
mihaluch
   74 / 836
сегодня в 14:10
Нынешний состав "Спартака" останется вечно молодым и подающим надежды.
ДАША Д
ДАША Д
   128 / 836
сегодня в 14:10
Тамбов обыграть можно.
С детства за Тун
С детства за Тун
   6 / 836
сегодня в 14:03
Чем тебе состав не нравится? Москалев, Лапочкин, Безбородов, Левников, Кукуян, Мешков и другие - очень даже мощный состав.
Аксинья
Аксинья
   53 / 836
сегодня в 14:00
С такой мощной поддержкой от судейского корпуса Спартаку стыдно не бороться за победу...
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил Еврей1
   181 / 836
сегодня в 13:58
тамбову желаю победы!
...пожалуюсь Валерию Георгиевичу ...нех на Спартак наезжать...гы-гы.....
Павел Амурский
Павел Амурский
   46 / 836
сегодня в 13:56
Краснодар всё равно отдаст свои 6 очков свиньям, тут и судьи не надо.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   181 / 836
сегодня в 13:56
...Вовка следит за Спартаком и переживает за результат - молодец.....
Glodor
Glodor
   40 / 836
сегодня в 13:53
Свиньям пора в пердиве подлечиться от спеси и высокомерия.
Atist
Atist
   33 / 836
сегодня в 13:52
Даже свинья-свинья быстров заговорил об этом.
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 836
сегодня в 13:51
Нам нравится как работают пиджак и подносчик неликвида Цорн. Гыгыгы
Еврей1
Еврей1
   92 / 836
сегодня в 13:50
тамбову желаю победы!
Армейская душа
Армейская душа
   55 / 836
сегодня в 13:49
Легенда спартака
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100