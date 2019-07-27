Быстров: «С таким составом „Спартаку“ будет сложно бороться за победу»

Бывший игрок сборной России рассказал о формировании «Спартака» в новом сезоне.

Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов.

С таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ . У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился.

После чемпионского сезона болельщики ждут от «Спартака» исключительно побед? В таком случае пусть фанаты попросят Федуна купить пять-семь топ-игроков.