Быстров: «С таким составом „Спартаку“ будет сложно бороться за победу»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал о формировании «Спартака» в новом сезоне.
Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов.
С таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ. У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился.
После чемпионского сезона болельщики ждут от «Спартака» исключительно побед? В таком случае пусть фанаты попросят Федуна купить пять-семь топ-игроков.
стыдно за фк газ-труба
стыдно за фк газ-труба