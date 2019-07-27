Нигматуллин сделал прогноз на матч ЦСКА - «Локомотив»

Бывший голкипер сборной России считает, что игроки футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ не покажут открытой игры, поскольку ответственность за результат будет довлеть над ними.

Предполагаю, что будет ничья со счетом 1:1. Прошло всего два тура, команды еще не в лучшем состоянии и уже успели неожиданно потерять очки - ЦСКА проиграл «Крыльям», «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином». Не в стопроцентной форме команды подходят к матчу, но уверен, что он будет напряженным для соперников. Открытого футбола не жду, результат будет довлеть.