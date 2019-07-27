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Нигматуллин сделал прогноз на матч ЦСКА - «Локомотив»

сегодня, 13:42
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что игроки футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ не покажут открытой игры, поскольку ответственность за результат будет довлеть над ними.

Предполагаю, что будет ничья со счетом 1:1. Прошло всего два тура, команды еще не в лучшем состоянии и уже успели неожиданно потерять очки - ЦСКА проиграл «Крыльям», «Локомотив» дома сыграл вничью с «Рубином». Не в стопроцентной форме команды подходят к матчу, но уверен, что он будет напряженным для соперников. Открытого футбола не жду, результат будет довлеть.

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Все комментарии
drug01
drug01
   111 / 836
сегодня в 16:56
согласен!!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Союзник противников
   37 / 836
сегодня в 16:37
Будет 1-2. Хотелось бы наоборот,но ЦСКА в растерянности-по-другому назвать его состояние не могу.
Будет то, что Вам хотелось бы.
Удачи ребятам.
Союзник противников
Союзник противников
   90 / 836
сегодня в 16:12
Будет 1-2. Хотелось бы наоборот,но ЦСКА в растерянности-по-другому назвать его состояние не могу.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   300 / 836
сегодня в 15:36
Армейцы должны выиграть.
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 836
сегодня в 15:18
Диджей поиграл и там и там, конечно ничья.
Прогноз в таких матчах дело не благодарное. Локо сейчас сильнее ЦСКА, но это дерби и всё может быть.
Дам прогноз: Выиграет ЦСКА, будет ничья, выиграет Локо!!!
И могу поспорить с любым, что мой прогноз сбудется!!!
Армейская душа
Армейская душа
   55 / 836
сегодня в 14:30
Будем смотреть!
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 14:20
1:1 - самый популярный прогноз...
бомбила
бомбила
   739 / 836
сегодня в 14:15
боевая ничья
cska plus
cska plus
   13 / 836
сегодня в 14:09
ЦСКА ПОБЕДЫ!
Denkuz
Denkuz
   30 / 836
сегодня в 13:46
ЦСКА победы!
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