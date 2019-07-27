Селюк: «Усман мог бы потеснить спартаковского Фернандо»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об африканских футболистах, которых он привел в «Тамбов». Одним из таких игроков оказался нигерийский полузащитник .

С Усманом мы работаем больше семи лет — в те времена я руководил «Таврией». Как раз в 2012-м он поехал в составе сборной Нигерии на Олимпийские игры в Лондон. А после гола в ворота «Атлетико» на целый месяц уехал на просмотр в основу «Барселоны». Это очень качественный центральный полузащитник. Отправить Усмана потренироваться в «Спартак» — он вытеснит из состава Фернандо. Поначалу я вообще предложил его «Сочи». Те проконсультировались с вратарем Васютиным, с которым Усман тогда играл в «Сапрсборге». Он убеждал: возьмите, хороший футболист. Но сочинцы отказались, совершив большую глупость.