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Селюк: «Усман мог бы потеснить спартаковского Фернандо»

сегодня, 11:07

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал об африканских футболистах, которых он привел в «Тамбов». Одним из таких игроков оказался нигерийский полузащитник Усман Мухаммед.

С Усманом мы работаем больше семи лет — в те времена я руководил «Таврией». Как раз в 2012-м он поехал в составе сборной Нигерии на Олимпийские игры в Лондон. А после гола в ворота «Атлетико» на целый месяц уехал на просмотр в основу «Барселоны». Это очень качественный центральный полузащитник. Отправить Усмана потренироваться в «Спартак» — он вытеснит из состава Фернандо. Поначалу я вообще предложил его «Сочи». Те проконсультировались с вратарем Васютиным, с которым Усман тогда играл в «Сапрсборге». Он убеждал: возьмите, хороший футболист. Но сочинцы отказались, совершив большую глупость.

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Все комментарии
Omaxa
Omaxa
   63 / 836
сегодня в 13:59
    Aчиститель
    Aчиститель
       169 / 836
    сегодня в 13:55
    Стыдно за спартак всё равно.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Мишаня Дмитриев
       8 / 836
    сегодня в 13:30
    любой клуб которому селедка впарил игрока считается сглупившим, и наоборот клуб который послал его - гений
    Не скажи!!! Каборе, Яя - его "дети"!!!
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев ответил Leha-ha50
       62 / 836
    сегодня в 13:21
    Посмотрим , кто сглупил - Сочи или Тамбов???
    любой клуб которому селедка впарил игрока считается сглупившим, и наоборот клуб который послал его - гений
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Байкал-38
       8 / 836
    сегодня в 12:58
    По мнению Селюка сглупил Спартак.
    Спартак самый глупенький оказался, теперь надо узнать кто на втором месте???
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Leha-ha50
       9 / 836
    сегодня в 12:50
    Посмотрим , кто сглупил - Сочи или Тамбов???
    По мнению Селюка сглупил Спартак.
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 836
    сегодня в 12:49
    В Спартак его, вместо толсопопика Фернандо. Гыгыгы
    4RT
    4RT
       138 / 836
    сегодня в 12:40
    Пора этим хохлом прокуратуре заняться
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 836
    сегодня в 11:49
    Посмотрим , кто сглупил - Сочи или Тамбов???
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