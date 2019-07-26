Президент «Урала»: «Отрицательный опыт - тоже опыт»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение команды от «Динамо» (0:2) в матче 3-го тура РПЛ .

Первый тайм сыграли не очень хорошо, вышли и растерялись, можно сказать, хотя к 15-й минуте выровняли игру, но пропустили нелепый гол, через десять минут второй. Во втором тайме у нас было много моментов, но мы их не реализовали. У «Динамо» сегодня была серьезная задача, у них был практически последний шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, ведь из шести очков они взяли только одно. Они вышли, поменяли полсостава, у них был очень серьезный настрой.

Конечно, обидно, что мы не смогли сегодня добиться положительного результата, но отрицательный опыт - тоже опыт. Я думаю, наш тренерский штаб сейчас разберется, почему у нас не получилась игра с самого начала. Это удивительно, что во втором тайме мы стали играть в свой футбол, играли неплохо, только не получилось забить.