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Ломовицкий: «Постараюсь быть максимально полезным для „Арсенала“»

сегодня, 13:09

Полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Арсенал».

Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Я хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды.

Здесь, насколько я знаю, очень хорошая атмосфера, стадион, люди все время приходят на футбол, гонят команду вперед. И еще важный момент, что, насколько я знаю, коллектив здесь очень хороший. Постараюсь со всеми ребятами как можно быстрее познакомиться и постараюсь сделать все, что от меня зависит.

Какие цели и задачи на сезон ставлю для себя? Не хочу говорить — хочу показать и доказать все на деле. Мне есть что доказывать.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
   44 / 836
сегодня в 15:09
Всё что из спартака не способно играть в футбол без приложенного арбитра.
Еврей1
Еврей1
   92 / 836
сегодня в 13:48
брёвнышко ваш ломовицкий!
Армейская душа
Армейская душа
   55 / 836
сегодня в 13:44
Свиньи спихнули полено в свой фарм-клуб
Bладимиp
Bладимиp
   31 / 836
сегодня в 13:43
Ломовицкий, попав в другую атмосферу, без духа, возможно, заиграет.
drug01
drug01
   111 / 836
сегодня в 13:31
Удачных игр!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 836
сегодня в 13:18
Пусть старается. И народным отгружает регулярно, как Дзюба в своё время...
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