Ломовицкий: «Постараюсь быть максимально полезным для „Арсенала“»

Полузащитник прокомментировал свой переход из «Спартака» в «Арсенал».

Это новый вызов для меня, новый этап в моей карьере. Я хочу проявить себя здесь с самой лучшей стороны. Постараюсь быть максимально полезным для команды.

Здесь, насколько я знаю, очень хорошая атмосфера, стадион, люди все время приходят на футбол, гонят команду вперед. И еще важный момент, что, насколько я знаю, коллектив здесь очень хороший. Постараюсь со всеми ребятами как можно быстрее познакомиться и постараюсь сделать все, что от меня зависит.

Какие цели и задачи на сезон ставлю для себя? Не хочу говорить — хочу показать и доказать все на деле. Мне есть что доказывать.