Педро Роша: «Думаю, в „Крузейро“ у меня больше свободы, чем в „Спартаке“»

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о своей роли в бразильской команде.
Думаю, здесь у меня больше свободы, чаще нахожусь в штрафной. Располагаюсь ближе к воротам соперника. У нас довольно сильная линия нападения, и мы играем близко друг к другу, но в то же время постоянно перемещаемся, чтобы находить свободные зоны и создавать голевые моменты. Эта подвижность в атаке «Крузейро» пошла мне на пользу, поэтому и забиваю голы, помогаю передачами.
Пока я сконцентрирован на команде и не думаю о будущем. Считаю, что дальнейшая карьера как раз зависит от моей работы в данный момент. В «Крузейро» чувствую себя хорошо. А останусь или нет, зависит от многих факторов. В нужный момент подумаем с агентом над этим вопросом.
24-летний футболист перешёл в «Крузейро» на правах аренды в апреле этого года, провёл 13 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.