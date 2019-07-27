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Педро Роша: «Думаю, в „Крузейро“ у меня больше свободы, чем в „Спартаке“»

сегодня, 02:14

Нападающий «Крузейро» Педро Роша, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о своей роли в бразильской команде.

Думаю, здесь у меня больше свободы, чаще нахожусь в штрафной. Располагаюсь ближе к воротам соперника. У нас довольно сильная линия нападения, и мы играем близко друг к другу, но в то же время постоянно перемещаемся, чтобы находить свободные зоны и создавать голевые моменты. Эта подвижность в атаке «Крузейро» пошла мне на пользу, поэтому и забиваю голы, помогаю передачами.

Пока я сконцентрирован на команде и не думаю о будущем. Считаю, что дальнейшая карьера как раз зависит от моей работы в данный момент. В «Крузейро» чувствую себя хорошо. А останусь или нет, зависит от многих факторов. В нужный момент подумаем с агентом над этим вопросом.

24-летний футболист перешёл в «Крузейро» на правах аренды в апреле этого года, провёл 13 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый
   61 / 815
сегодня в 03:25
Из некоторых сбежавших от саиней иногда получаются хорошие футболисты, нужно только вовремя сбежать.
Армейская душа
Армейская душа
   75 / 815
сегодня в 03:20
Жаль только статуя осталась на входе стадиона - забрать не забудь
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
сегодня в 03:11
Понял парень, что "дубовая роща" не самое лучшее место для его существования!!!
Comdiv
Comdiv
   23 / 815
сегодня в 03:11
Педра в Крузейро просто играет в футбол, а в спартаке это делают судьи.
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