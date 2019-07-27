Педро Роша: «Думаю, в „Крузейро“ у меня больше свободы, чем в „Спартаке“»

Нападающий «Крузейро» , права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о своей роли в бразильской команде.

Думаю, здесь у меня больше свободы, чаще нахожусь в штрафной. Располагаюсь ближе к воротам соперника. У нас довольно сильная линия нападения, и мы играем близко друг к другу, но в то же время постоянно перемещаемся, чтобы находить свободные зоны и создавать голевые моменты. Эта подвижность в атаке «Крузейро» пошла мне на пользу, поэтому и забиваю голы, помогаю передачами.

Пока я сконцентрирован на команде и не думаю о будущем. Считаю, что дальнейшая карьера как раз зависит от моей работы в данный момент. В «Крузейро» чувствую себя хорошо. А останусь или нет, зависит от многих факторов. В нужный момент подумаем с агентом над этим вопросом.