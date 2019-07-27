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Селюк: «В следующем сезоне можно выпускать сразу 8 африканцев. Держитесь!»

сегодня, 00:24

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ряда африканских игроков «Тамбова», рассказал об особенностях своей работы и перспективных футболистах.

У меня в Кот-Д’Ивуаре и Нигерии есть свои академии — я их спонсирую. Там люди просматривают, отбирают, готовят будущих футболистов. Главное, на что мы смотрим — менталитет. Меня иногда называют «работорговцем», еще какими-то нехорошими словами… Но я на африканском рынке работаю очень давно, у меня огромный авторитет. Поэтому любой парень из Африки скорее выберет работать со мной, чем с каким-либо другим агентом. К тому же я никого не бросаю: даже бывшие футболисты, которые были моими клиентами, продолжают мне помогать.

Сейчас в моем агентстве идет смена поколений. Есть клиенты, с которыми я работаю давно, которые уже многого добились в Европе — Яя Туре, Шарль Каборе. Им на замену я подбираю новую группу молодых ребят 18-22 лет.

Объясню на простом примере, почему они перспективные. Даже не хочу говорить о топ-клубах, а возьму Полоза, Новосельцева и Набиуллина из «Сочи». Их зарплата — это весь годовой бюджет «Тамбова»! Я на эти деньги могу собрать команду, которая еще и «Зенит» обыграет. Другое дело: в основе нельзя выпустить сразу 11 африканцев. А вот в следующем сезоне сразу 8 будет можно, так что держитесь!

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   66 / 815
сегодня в 04:07
А выбракованных африканцев Селюк продаёт ловцам крокодилов для ловли на живца.
STVA 1
STVA 1
   67 / 815
сегодня в 03:09
Ппц всему РПЛ , Селюк со своими в следующем сезоне мочить всех будет)))
RamonCSKA
RamonCSKA
   45 / 815
сегодня в 02:32
Фактически Сюлюку повезло с Яя туре, остальные ему денег особо не приносили
Селюка надо с Цорном подружить их зулусные интересы думаю совпадают
Не спартак
Не спартак
   518 / 815
сегодня в 02:18
Селюка скоро арестуют за ловлю зулусов не законную.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
сегодня в 00:55
– Это все связано, я объясню. Просто нужно профессионально заниматься своими обязанностями, а не пилить раздутые бюджеты. Если бы я делал команду, то урезал бы этот бюджет наполовину и собрал бы крепкую команду-середняк с футболистами, у которых зарплата была бы максимум 10 тысяч в месяц. Это реально. Надо просто вести нормальный бизнес, покупать игроков, растить их и продавать с прибылью, а не тянуть деньги из администрации региона. У большинства российских клубов из провинции сейчас печальное, предбанкротное состояние.

Но для этого надо отменять лимит. Сейчас как: приходит русский игрок, попал по мячику один раз – оп, миллион. А от меня может прийти иностранец, который будет в десять раз лучше. И на зарплату в 10 тысяч. Причем и я согласен, чтобы у него была такая зарплата, и он согласен. Но если он будет играть за 10 тысяч, а рядом с ним неходячка будет получать один-два миллиона, он спросит – а где мой миллион?

Турки вот поняли, что лимит – это убийство футбола. У них при лимите и клубы загнулись, и сборная загнулась. В Бельгии наоборот – без лимита все расцвело. Почему нам нужно все на собственном опыте испытать? Ну можно же посмотреть, как у других, и сделать выводы.

Кроме того, лимит выгоден букмекерам. Поверьте мне, большинство команд играют на контору. Вы же иностранцу не скажете – сдай игру. Если у вас в команде будет много легионеров, они завтра все разбегутся, да еще и расскажут, что им предлагали игры сдавать. Поэтому выгодно, чтобы было много местных в команде.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Шуnя771
   6 / 815
сегодня в 00:53
На Доске Почета у господина Селюка Каборе и Туре... Не густо... Кого он там собрался обыгрывать? Зенит? Тока в Плейстейшен....)
Нормальный чувак, смотри, как он аферы Федуна раскручивал: (интервью спортсу)

Почему тогда «Спартак» платит «Кубани» через офшоры? И почему так мало? «Динамо» – милицейский клуб, где все строго – платит за защитника Козлова 5 миллионов, а «Спартак» за атакующего и много забивающего Озбилиса – всего 2? При этом у «Кубани» на столе лежит предложение от «Монако» на 6 миллионов, а они продают за два в «Спартак».
allemz
allemz
   85 / 815
сегодня в 00:47
Дело карибского работорговца Лауренса Принса всё еще живет!)
minai
minai
   101 / 815
сегодня в 00:41
Его послушать, так у него там целая индустрия. Во свистит чувак.
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
сегодня в 00:37
На Доске Почета у господина Селюка Каборе и Туре... Не густо...

Кого он там собрался обыгрывать? Зенит? Тока в Плейстейшен....)
Djon_V
Djon_V
   454 / 815
сегодня в 00:35
Да хватит уже интервью у него брать, задрал со своими африканцами
Footbolista
Footbolista
   5 / 815
сегодня в 00:33
Селюк африканский король племени тумба-юмба...
Mario84
Mario84
   780 / 815
сегодня в 00:33
Держитесь, а то со стула упадёте со смеху. Кроме Яя Туре некем гордиться и это за столько лет работы...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
сегодня в 00:30
Димка жжет!!! Сам себя рекламирует!!!
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