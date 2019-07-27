Селюк: «В следующем сезоне можно выпускать сразу 8 африканцев. Держитесь!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ряда африканских игроков «Тамбова», рассказал об особенностях своей работы и перспективных футболистах.
У меня в Кот-Д’Ивуаре и Нигерии есть свои академии — я их спонсирую. Там люди просматривают, отбирают, готовят будущих футболистов. Главное, на что мы смотрим — менталитет. Меня иногда называют «работорговцем», еще какими-то нехорошими словами… Но я на африканском рынке работаю очень давно, у меня огромный авторитет. Поэтому любой парень из Африки скорее выберет работать со мной, чем с каким-либо другим агентом. К тому же я никого не бросаю: даже бывшие футболисты, которые были моими клиентами, продолжают мне помогать.
Сейчас в моем агентстве идет смена поколений. Есть клиенты, с которыми я работаю давно, которые уже многого добились в Европе — Яя Туре, Шарль Каборе. Им на замену я подбираю новую группу молодых ребят 18-22 лет.
Объясню на простом примере, почему они перспективные. Даже не хочу говорить о топ-клубах, а возьму Полоза, Новосельцева и Набиуллина из «Сочи». Их зарплата — это весь годовой бюджет «Тамбова»! Я на эти деньги могу собрать команду, которая еще и «Зенит» обыграет. Другое дело: в основе нельзя выпустить сразу 11 африканцев. А вот в следующем сезоне сразу 8 будет можно, так что держитесь!
Селюка надо с Цорном подружить их зулусные интересы думаю совпадают
Селюка надо с Цорном подружить их зулусные интересы думаю совпадают
Но для этого надо отменять лимит. Сейчас как: приходит русский игрок, попал по мячику один раз – оп, миллион. А от меня может прийти иностранец, который будет в десять раз лучше. И на зарплату в 10 тысяч. Причем и я согласен, чтобы у него была такая зарплата, и он согласен. Но если он будет играть за 10 тысяч, а рядом с ним неходячка будет получать один-два миллиона, он спросит – а где мой миллион?
Турки вот поняли, что лимит – это убийство футбола. У них при лимите и клубы загнулись, и сборная загнулась. В Бельгии наоборот – без лимита все расцвело. Почему нам нужно все на собственном опыте испытать? Ну можно же посмотреть, как у других, и сделать выводы.
Кроме того, лимит выгоден букмекерам. Поверьте мне, большинство команд играют на контору. Вы же иностранцу не скажете – сдай игру. Если у вас в команде будет много легионеров, они завтра все разбегутся, да еще и расскажут, что им предлагали игры сдавать. Поэтому выгодно, чтобы было много местных в команде.
Но для этого надо отменять лимит. Сейчас как: приходит русский игрок, попал по мячику один раз – оп, миллион. А от меня может прийти иностранец, который будет в десять раз лучше. И на зарплату в 10 тысяч. Причем и я согласен, чтобы у него была такая зарплата, и он согласен. Но если он будет играть за 10 тысяч, а рядом с ним неходячка будет получать один-два миллиона, он спросит – а где мой миллион?
Турки вот поняли, что лимит – это убийство футбола. У них при лимите и клубы загнулись, и сборная загнулась. В Бельгии наоборот – без лимита все расцвело. Почему нам нужно все на собственном опыте испытать? Ну можно же посмотреть, как у других, и сделать выводы.
Кроме того, лимит выгоден букмекерам. Поверьте мне, большинство команд играют на контору. Вы же иностранцу не скажете – сдай игру. Если у вас в команде будет много легионеров, они завтра все разбегутся, да еще и расскажут, что им предлагали игры сдавать. Поэтому выгодно, чтобы было много местных в команде.
Почему тогда «Спартак» платит «Кубани» через офшоры? И почему так мало? «Динамо» – милицейский клуб, где все строго – платит за защитника Козлова 5 миллионов, а «Спартак» за атакующего и много забивающего Озбилиса – всего 2? При этом у «Кубани» на столе лежит предложение от «Монако» на 6 миллионов, а они продают за два в «Спартак».
Почему тогда «Спартак» платит «Кубани» через офшоры? И почему так мало? «Динамо» – милицейский клуб, где все строго – платит за защитника Козлова 5 миллионов, а «Спартак» за атакующего и много забивающего Озбилиса – всего 2? При этом у «Кубани» на столе лежит предложение от «Монако» на 6 миллионов, а они продают за два в «Спартак».
Кого он там собрался обыгрывать? Зенит? Тока в Плейстейшен....)
Кого он там собрался обыгрывать? Зенит? Тока в Плейстейшен....)