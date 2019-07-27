Селюк: «В следующем сезоне можно выпускать сразу 8 африканцев. Держитесь!»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ряда африканских игроков «Тамбова», рассказал об особенностях своей работы и перспективных футболистах.

У меня в Кот-Д’Ивуаре и Нигерии есть свои академии — я их спонсирую. Там люди просматривают, отбирают, готовят будущих футболистов. Главное, на что мы смотрим — менталитет. Меня иногда называют «работорговцем», еще какими-то нехорошими словами… Но я на африканском рынке работаю очень давно, у меня огромный авторитет. Поэтому любой парень из Африки скорее выберет работать со мной, чем с каким-либо другим агентом. К тому же я никого не бросаю: даже бывшие футболисты, которые были моими клиентами, продолжают мне помогать.

Сейчас в моем агентстве идет смена поколений. Есть клиенты, с которыми я работаю давно, которые уже многого добились в Европе — Яя Туре, Шарль Каборе. Им на замену я подбираю новую группу молодых ребят 18-22 лет.

Объясню на простом примере, почему они перспективные. Даже не хочу говорить о топ-клубах, а возьму Полоза, Новосельцева и Набиуллина из «Сочи». Их зарплата — это весь годовой бюджет «Тамбова»! Я на эти деньги могу собрать команду, которая еще и «Зенит» обыграет. Другое дело: в основе нельзя выпустить сразу 11 африканцев. А вот в следующем сезоне сразу 8 будет можно, так что держитесь!