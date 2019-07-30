«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой

Казанский «Рубин» провел презентацию летних новичков. Представляя полузащитника Алексея Сутормина, сотрудники казанского клуба вынесли на сцену его картонную фигуру.
Напомним, что Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней игрока купил «Зенит».
Представили болельщикам наших новичков! 🆕— «Рубин» Казань (@fcrk) 30 июля 2019 г.
Вроде бы никого не забыли! 😉 #FCRK pic.twitter.com/jAh9SPoLA0
Летнее трансферное окно для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) открылось 11 июня 2019 года, последним днём летнего трансферного окна 2019 года для клубов РПЛ станет 2 сентября.
Летнее трансферное окно для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) открылось 11 июня 2019 года, последним днём летнего трансферного окна 2019 года для клубов РПЛ станет 2 сентября.
Газпром возможно невозможное
Газпром возможно невозможное