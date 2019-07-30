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«Рубин» презентовал Сутормина картонной фигурой

сегодня, 20:30

Казанский «Рубин» провел презентацию летних новичков. Представляя полузащитника Алексея Сутормина, сотрудники казанского клуба вынесли на сцену его картонную фигуру.

Напомним, что Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней игрока купил «Зенит».

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Все комментарии
Не спартак
Не спартак
   132 / 820
сегодня в 23:30
Смешно, аж ухохочешься, у тарасовских научились юморить?
морозз
морозз
   18 / 820
сегодня в 23:03
Один украл у второго картонную статую, хоть так отомстить бомжам!
ildar_3871
ildar_3871
   151 / 820
сегодня в 22:46
Думаю Сутормин кусает локти ) Кто он в зените , никто !
Garrincha58
Garrincha58 ответил kazantim
   208 / 820
сегодня в 22:31
У Зенита ещё место вратаря вакантно, глядишь Дюпина тоже заберут, даже не смотря на то что трансферное окно закрыто, Рубин не захочет отдавать игрока, сам игрок не захочет уйти в Зенит. Газпром возможно невозможное
да лучше бы Дюпина взяли, а "картонный" пусть бы остался в Оренбурге не понимаю что в нём такого я уверен он бы сейчас только портил игру Рубина
Байкал-38
Байкал-38 ответил kazantim
   9 / 820
сегодня в 22:08
У Зенита ещё место вратаря вакантно, глядишь Дюпина тоже заберут, даже не смотря на то что трансферное окно закрыто, Рубин не захочет отдавать игрока, сам игрок не захочет уйти в Зенит. Газпром возможно невозможное
Это у кого окно закрыто, у Рубина? У всех остальных клубов до 3 сентября будет открыто!
Летнее трансферное окно для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) открылось 11 июня 2019 года, последним днём летнего трансферного окна 2019 года для клубов РПЛ станет 2 сентября.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Пепс
   9 / 820
сегодня в 22:03
Да нее .....просто радует сделка ))))) картонный флаг бакланскому королевству )))) видать наши за один тайм товарняка успели разглядеть ху из ху ))))))
Да вроде игрок то неплохой и Рубину бы точно помог, но наварились вы нормально, причём всего за 10 дней.
RIR68
RIR68
   154 / 820
сегодня в 21:51
нужно было манекен Заболотного включать в сделку по Сутормину. не пришлось бы с картонкой бегать.
Leningrad 84
Leningrad 84
   82 / 820
сегодня в 21:45
Очень тонкий татарский юмор...
11-и метровый
11-и метровый
   128 / 820
сегодня в 21:29
Лишь бы игра у Пердивщика казанского не была картонной.
kazantim
kazantim ответил FROLL 001
   729 / 820
сегодня в 21:27
У Зенита ещё место вратаря вакантно, глядишь Дюпина тоже заберут, даже не смотря на то что трансферное окно закрыто, Рубин не захочет отдавать игрока, сам игрок не захочет уйти в Зенит.
Газпром возможно невозможное
Пепс
Пепс ответил Байкал-38
   171 / 820
сегодня в 21:20
До сих пор бомбит у казанского клуба!!!
Да нее .....просто радует сделка ))))) картонный флаг бакланскому королевству )))) видать наши за один тайм товарняка успели разглядеть ху из ху ))))))
Ладожский
Ладожский
   22 / 820
сегодня в 21:18
Свиньям и их филиалу казанскому с позорными историями все никак не угомониться.
Пепс
Пепс ответил FROLL 001
   171 / 820
сегодня в 21:16
Татарам место указали, вот они от злобы картонками машут. Гыгыгы
Татары наварили за пару дней лямчик )))) ну радостно ж )))
Морозовский
Морозовский
   4 / 820
сегодня в 21:16
"Зенит" - КАРТОННАЯ ДУРИЛКА!
Пепс
Пепс
   171 / 820
сегодня в 21:15
Картонный Сутармин ))))) ржака )))))
spartach091
spartach091
   127 / 820
сегодня в 21:09
🤣🤣🤣🤣
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил FROLL 001
   71 / 820
сегодня в 21:07
Татарам место указали, вот они от злобы картонками машут. Гыгыгы
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 820
    сегодня в 21:02
    Татарам место указали, вот они от злобы картонками машут. Гыгыгы
    Байкал-38
    Байкал-38
       9 / 820
    сегодня в 20:59
    До сих пор бомбит у казанского клуба!!!
    post-navigator
    post-navigator ответил LOpp
       37 / 820
    сегодня в 20:42
    Зенит опять купил картонного футболиста.
    Пластмассовые зулусы расплавились и потекли в Китай :)
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       266 / 820
    сегодня в 20:42
    Клоун пархатый
    Footbolista
    Footbolista
       6 / 820
    сегодня в 20:40
    Faustello
    Faustello ответил LOpp
       2 / 820
    сегодня в 20:39
    Зенит опять купил картонного футболиста.
    Так они сейчас Малькольма возьмут и Сутормин давай досвиданья )))
    cska plus
    cska plus
       11 / 820
    сегодня в 20:38
    Так оно и есть.
    LOpp
    LOpp
       17 / 820
    сегодня в 20:37
    Зенит опять купил картонного футболиста.
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