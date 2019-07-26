«Краснодар» заключил контракт с Кабелья

вчера, 17:26

«Краснодар» объявил о переходе атакующего полузащитника «Сент-Этьена» . Французский игрок успешно прошел медобследование и заключил с «быками» личный контракт.

В ближайшее время 29-летний хавбек будет внесен в заявку «Краснодара» и начнет выступать под номером «7».