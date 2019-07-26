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«Краснодар» заключил контракт с Кабелья

вчера, 17:26

«Краснодар» объявил о переходе атакующего полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья. Французский игрок успешно прошел медобследование и заключил с «быками» личный контракт.

В ближайшее время 29-летний хавбек будет внесен в заявку «Краснодара» и начнет выступать под номером «7».

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alexando1974
alexando1974
вчера в 22:59
молодцы краснодар! в этом сезоне главный конкурент зениту! ещо бы стабильности прибавить!
Faustello
Faustello ответил За адекватность
   1 / 815
вчера в 19:38
Привет! Нравится, что трансферы осуществляются без шума, пыли и пр. мыльных опер. Затарились неплохо. Если еще вернуть с новичками прошлогоднюю игру, будет совсем айс, хотя как по мне ЦЗ толковый бы еще не помешал. ИМХО.
Привет, да защита у нас не айс, ЦЗ хороший нужен, желательно паспорт, но где же его найти )))
radist_21
radist_21 ответил Faustello
   144 / 815
вчера в 19:23
Добро пожаловать!
    За адекватность
    За адекватность ответил Faustello
       63 / 815
    вчера в 18:32
    Добро пожаловать!
    Привет! Нравится, что трансферы осуществляются без шума, пыли и пр. мыльных опер. Затарились неплохо. Если еще вернуть с новичками прошлогоднюю игру, будет совсем айс, хотя как по мне ЦЗ толковый бы еще не помешал. ИМХО.
    Glodor
    Glodor
       44 / 815
    вчера в 18:27
    Кабелья прославит Краснодар.
    Faustello
    Faustello
       1 / 815
    вчера в 18:24
    Добро пожаловать!
    ДСА
    ДСА
       149 / 815
    вчера в 18:16
    Порту аж испугался.
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