«Краснодар» заключил контракт с Кабелья

«Краснодар» объявил о переходе атакующего полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелья. Французский игрок успешно прошел медобследование и заключил с «быками» личный контракт.
В ближайшее время 29-летний хавбек будет внесен в заявку «Краснодара» и начнет выступать под номером «7».
Реми Кабелла - футболист «Краснодара»!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 26, 2019
Французский полузащитник Реми Кабелла, ранее выступавший за «Сент-Этьен», успешно прошел медицинское обследование и подписал с нашим клубом личный контракт. В ближайшее время футболист будет включен в заявку на сезон под номером 7.#RC7 pic.twitter.com/gMgEKYUU0N
#Welcome #RC7 💪 pic.twitter.com/m0lcj72yBP— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 26, 2019